Reddingsbrigade waarschuwt: Bereid je voor op zwemmen in plas

Blauwalg of een koudeshock. Zwemmen in zwemplassen kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de Reddingsbrigade Drenthe.

Met dit mooie weer trekken duizenden mensen erop uit voor een koele duik in een van de vele zwemplassen. Hier geen verraderlijke muistroom, zoals in de Noordzee, maar niet elk water is even gezond. "Daarom adviseren wij om van te voren te kijken hoe betrouwbaar het zwemwater is", zegt Rob van Bommel van de Reddingsbrigade Zuid-Oost Drenthe .

"Alle openbare zwemgelegenheden in onze provincie worden gecontroleerd. Hiervan is bekend of zij veilig zijn of niet", zegt Van Bommel. "Op gebied van gezondheid is blauwalg een gevaar. Daarnaast zijn er gevaren in de zwemplassen die vroeger zandafgravingen waren."

Koudeshock

Voormalige zandafgravingen zijn doorgaans diepe plassen. Wanneer je verder naar het midden zwemt, zou je een koudeshock kunnen krijgen. "Dat zorgt ervoor dat je even gedesoriënteerd bent en moeite hebt met ademhalen. Hierdoor kun je in de problemen raken", legt Van Bommel uit.

Pas op bij zwemmen in de vaart

Waar de waterkwaliteit wordt gemeten in veel plassen, wordt dit niet gedaan in kanalen. Van Bommel heeft begrip voor jongeren die hier in zwemmen, maar roept wel op om op te letten. "Ik snap dat het leuk is om van een brug te springen, maar we raden het af. Je weet nooit wat hier precies onder ligt. Er zou maar net iemand een nacht eerder er een fiets in hebben gegooid."

