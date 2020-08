Politie vermoedt brandstichting bij autobranden Assen

De politie heeft sterke aanwijzingen dat de autobrand in Assen van afgelopen zaterdagnacht is aangestoken. Op camerabeelden is te zien dat een van de auto's plotseling hevig vlam vat.

Vier geparkeerde auto's op een parkeerterrein aan de Oude Molenstraat raakten rond 2.00 uur zwaar beschadigd door de vlammen. De brand is volgens de politie in een van de auto's begonnen en vervolgens overgeslagen naar de andere wagens.

De hevig brandende auto's stonden geparkeerd vlak naast de gevel van een winkelpand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur grip kreeg op de winkel. Er was alleen wat rookschade.

Weinig sporen

Het vuur was volgens de politie zo hevig dat op basis van forensisch onderzoek niet meer vast te stellen is of de brand is aangestoken, of dat de brand ontstond door een elektronisch defect in de auto. Volgens de politiewoordvoerder was op de camerabeelden te zien dat de brand zo hevig en plotseling begon, dat er eigenlijk geen sprake kan zijn geweest van een elektrische storing. Het onderzoek naar de branden is nog bezig.

De politie is op zoek naar meer camerabeelden en mensen die iets gezien of gehoord hebben. Getuigen of bezitters van camerabeelden kunnen zich bij de politie melden via 0900-8844.

