Gladheid in het hele land, maar geen sneeuw in Drenthe

Vanwege gladheid geldt tot 13.00 uur in het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden, code geel. Tot het begin van de middag kan het plaatselijk glad zijn door sneeuwresten of door bevriezing van natte weggedeelten. En dus is het vooral opletten geblazen op lokale wegen.

Voor het zuiden blijft code geel langer gelden en in Limburg gaat het vanaf vanmiddag langdurig sneeuwen. De sneeuwval draait precies om Noord-Nederland heen. Zo sneeuwt het in Denemarken en Zweden, gaat het in Duitsland sneeuwen en ook in Limburg, België en Frankrijk.

'Hooguit een paar sneeuwvlokken'

Dat er in Drenthe hooguit een paar sneeuwvlokken zullen vallen, heeft te maken met hoge bewolking op zes tot zeven kilometer hoogte, legt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis uit. "Die bewolking hindert de uitstraling."

Drenthe zit precies in het midden van meerdere sneeuwgebieden. "Het zijn twee verschillende storingen. De ene trekt over Denemarken heen en zit inmiddels al boven Zweden. De andere is dichterbij vanuit Nederland gezien. In Drenthe zitten we echt in het midden. Die andere storing gaat over de Ardennen."