'Vakantiegangers buiten Drenthe en Nederland welkom om zich te laten testen'

In Emmen kan men vijf dagen per week terecht, in Assen alle dagen van de week. De nieuwe vaste locatie, bij de brandweerlocatie in Emmen, is een uitkomst vindt Tineke Mooij van de GGD.

"Vorige week hadden we echt een piek in het aantal testaanvragen. Toen zaten we op meer dan 500 per dag. Die extra capaciteit is dan fijn. Zeker omdat het er naar uitziet dat we de komende periode, zeker ook in de winter, nog zullen testen. Dan is deze overdekte hal een prettige werkomgeving voor onze collega's."

Vakantiegangers ook welkom

Op de drie locaties zijn niet alleen mensen uit de provincie welkom; ook vakantiegangers uit andere landen en regio's kunnen zich laten testen. "Maar alleen als je klachten hebt, hoe mild ook", benadrukt Mooij. "Iedereen is welkom." Wel moeten de vakantiegangers telefonisch een afspraak maken met het landelijke nummer 0800-1202.

Het bron- en contactonderzoek wordt gedaan in het land of de regio waar de besmette persoon vandaan komt. En wanneer je je uit voorzorg wilt laten testen na een vakantie in het buitenland? Daarover is Mooij duidelijk: "Rij niet meteen met je caravan door onze straat als je terug komt. We gaan er nu vanuit dat het coronavirus een incubatietijd van vijf- tot veertien dagen heeft. Zeker als je geen klachten hebt raad ik het af."

Het aantal coronabesmettingen in Drenthe neemt weer met enkele per dag toe. Zo kwamen er vandaag 3 nieuwe besmettingen in Hoogeveen bij. "Maar we doen het op z'n Drents: rustig aan", zegt Mooij. Relatief gezien staat Drenthe onderaan het lijstje van nieuwe besmettingen (één besmetting per 100.000 inwoners).