Albert Heijn Zuidlaren wil garantie op vaste plek PBH-terrein, maar Tynaarlo kan die niet geven

Als het aan Hans Hendrikse van de Albert Heijn in Zuidlaren ligt, moet de gemeente Tynaarlo een vaste plek gunnen aan zijn winkel op het Prins Bernhardhoeve-terrein. De gemeente denkt juist een plek niet te kunnen gunnen en beroept zich op het zogenoemde Didam-arrest. Vanochtend stonden beide partijen voor de voorzieningenrechter in Assen.

Al sinds 2002 spant Hendrikse zich in voor een permanente verhuizing naar het PBH-terrein. "In 2001 nam ik de Albert Heijn aan de Stationsweg over", schetst hij. "De winkel werd al snel te klein en we gingen in gesprek over een verhuizing naar het PBH-terrein."