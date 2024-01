Asser gezin leeft in een sprookje, maar mag zelf de rekeningen betalen van 'de bedriegende barones'

De vele adellijke schuilnamen van Annie de V.

Ze noemde zich barones Roos-Marie Taets van Amerongen, maar ging ook als freule of jonkvrouw door het leven met adellijke namen als Roëll, Van Rossum, Immink of Butselaer. Ze ontving naar eigen zeggen een riante maandelijkse toelage en bezat een kasteel in Doorn. In werkelijkheid was Anna, of Annie de V. een 41-jarige verpleegster met naar verluidt zeven kinderen over wie haar ex-man de voogdij had. Begin jaren 70 trok ze een spoor van oplichting door Nederland. In Assen werden winkeliers opgelicht voor zo'n 12.000 gulden en ook in onder meer Alkmaar, Amsterdam, Deventer en Soest praatte ze voor duizenden guldens producten en diensten los. Daarnaast wist de 'barones' bij tientallen banken leningen los te peuteren. Nadat ze spoorslags bij de familie Boelens in Assen was vertrokken en in Deventer een gemeubileerde kamer betrok, liep ze al snel tegen de lamp door een plaatselijke jonkheer die haar alias niet vertrouwde. De politie werd ingelicht; controleerde de papieren van de freule en in juni 1972 werd ze veroordeeld tot 14 weken gevangenisstraf en tbr (het vroegere tbs). Daarna wordt het lastig het spoor van Annie de V. te traceren. In totaal maakte de bedriegende barones zo'n 150.000 gulden buit van banken en middenstand.