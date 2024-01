Omgekomen Meppeler militair geëerd met plaquette op viaduct

Wie regelmatig over de A32 bij Meppel rijdt heeft het misschien al eens gezien: het bordje met de naam van soldaat Ronald Wind. Vandaag werd bij de vernoeming van het viaduct naar de in 1997 overleden militair in Meppel stilgestaan met een ceremonie. Het bordje prijkt al vanaf november vorig jaar op het viaduct.

Ronald Wind, geboren in Meppel op 14 mei 1973, kwam niet thuis van zijn uitzendmissie in voormalig Joegoslavië. Hij overleed op 11 februari 1997 in Novi Travnic, Bosnië. Het voornoemde viaduct draagt de naam 'Soldaat der 1e klasse Ronald Wind'.

In ravijn gestort

Ronald was samen met acht Nederlandse militairen van de vredesmacht in de buurt van Novi Travnik in een pantservoertuig onderweg voor een opdracht. De route was zeer slecht begaanbaar en bedekt met modder en ijs. Het voertuig waarin de militairen zich bevonden, stortte in een ravijn 150 meter naar beneden.