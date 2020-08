Vakantie vieren in wolvengebied

Er is nog een wolf in Drenthe (Rechten: Saxifraga/Jan van der Straaten)

Het is druk in de Drentse natuur met veel vakantiegangers op de wandel- en fietspaden. Ondertussen lijkt de wolf zich rustig te houden. Er zijn sinds eind juni geen aanvallen op schapen gemeld. Maar hij of zij is er wel.

Zo is de wolf geregeld te zien op beelden van wildcamera's in het midden van onze provincie. Maar merkt de vakantieganger ook iets van de wolf?

Wilderniservaring

In Midden-Drenthe kan je op een aantal plekken midden in de natuur overnachten. Er staan daar bijvoorbeeld zogenaamde cabiners, een soort vakantiehuisjes midden in het bos.

"We hebben nog nooit gehoord dat één van onze gasten een wolf heeft gezien", vertelt Sander Ejlenberg, initiatiefnemer van de cabiners. "En we hebben ook geen afzeggingen van mensen die bang zijn."

Volgens Ejlenberg geeft zo'n wolf juist wel iets extra's: "De cabiners staan midden in de natuur. En dan geeft het idee dat er een wolf rondzwerft wel een extra wilderniservaring. Wij bieden die wilderniservaring en dan is het juist mooi als je wilde dieren tegenkomt."

Stomverbaasd

Johan Moes is als VVD-Statenlid faliekant tegen de wolf. Maar als campinghouder in Diever haalt hij zijn schouders op: "Als campinghouder heb ik er geen mening over. Ik hoor er nooit iets over van m'n gasten. Maar de gasten zijn ook stomverbaasd als ik vertel dat er 's nachts vossen en dassen over het terrein lopen, daar merken m'n gasten ook niks van. Dan vragen ze of mijn hond hun vuilniszak heeft opengescheurd en dan zeg ik ze dat dat een vos is geweest. Of een das. We hebben 150 meter hiervandaan een burcht dus die komen hier regelmatig."

Heel schuw

Officieel is de wolf nog niet in Drenthe gevestigd, het is nog wachten op DNA-materiaal dat het bewijs daarvoor moet geven. Maar Glenn Lelieveld, coördinator Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging, laat weten dat de wolf nog geregeld voor een wildcamera opduikt. De kans dat je een wolf met eigen ogen ziet is heel klein, het dier is heel schuw.

Een wolf gaat weg of verstopt zich zodra hij een mens in de gaten heeft. Lelieveld: "Een wolf zoekt voor overdag een rustig plekje, daar blijft ie totdat het tijd is voor zijn avondwandeling. Een volwassen wolf wil de mens ontlopen. Al sinds november zit er een wolf in Drenthe, hij kent het gebied goed en weet waar ie niet moet komen."

