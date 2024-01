Kerk vangt inwoners op na drama Weiteveen: 'Het is heel dubbel'

Inwoners van Weiteveen kunnen vandaag samenkomen in de katholieke kerk van Weiteveen aan de Zusterweg. De Immanuelparochie wil dorpsbewoners een plek geven waar ze met elkaar in gesprek kunnen gaan of om elkaar te troosten, aldus pastoor Bernard Buit, de initiatiefnemer.

Buit besloot actie te ondernemen na het drama dat gisterochtend gebeurde aan de Bargerweg in Weiteveen. Een dorpsbewoner, Richard K., heeft daarbij vermoedelijk twee andere inwoners neergeschoten na een slepend conflict over de verkoop van een woning.

Grote impact op dorp

"Gisteren ben ik het dorp in geweest en je merkt hoe zo'n grote impact deze gebeurtenis heeft gehad op iedereen", legt Buit uit. "Het leek ons daarom een goed idee om de kerk open te stellen. Mensen kunnen elkaar daar ontmoeten, hun verhaal doen of een kaarsje opsteken. Bidden mag natuurlijk ook. Het is net wat iedereen wil. Maar de mogelijkheden zijn er."

De kerk is geopend tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Aankondigingen zijn via de Facebookpagina's van Dorpsbelangen en de kerk zelf verspreid. Dorpsvoorzitter Henry Schepers bestempelt de actie als een goed idee. "Er zullen zeker mensen zijn die behoefte hebben om dingen te delen." Volgens Schepers is er ook nog kort overleg geweest of er vanuit Dorpsbelangen en de gemeente Emmen zelf nog iets ondernomen moet worden. "Maar wat moet je doen, een stille tocht? Ik denk niet dat dat de bedoeling is, dat gaat hem niet worden."

'Het is heel dubbel'

Volgens dorpsvoorzitter Schepers heeft dat ook te maken met de aard van de zaak. "Binnen het dorp bestaat er veel steun en sympathie voor de verdachte. Aan de andere kant is er sprake van twee doden en kinderen die hun ouders kwijt zijn. Het is heel dubbel, dus je moet oppassen als je iets organiseert." Mogelijk komt het er alsnog van, maar dan wel in overleg met de gemeente. "We gaan dat niet vanuit onszelf doen."

Schepers meldde verder dat zowel de kinderen van de verdachte en diens partner als de kinderen van de slachtoffers inmiddels elders zijn opgevangen. "Hoe het nu verder moet met de kinderen, is aan de instanties."