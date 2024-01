Politie kreeg afgelopen jaar meerdere meldingen van verdachte en slachtoffers dodelijke ruzie Weiteveen

De verdachte en de slachtoffers van de dodelijke ruzie in Weiteveen hebben zich het afgelopen jaar meerdere keren gemeld bij de politie. Het ging om meldingen van overlastgevend en strafbaar gedrag. De politie kan op dit moment geen details geven over de meldingen of hoeveel meldingen ze heeft ontvangen.

Deze meldingen worden door de politie meegenomen in het onderzoek naar het schietincident, waarbij een 44-jarige vrouw en een 38-jarige man uit Weiteveen om het leven kwamen. Daarbij kijkt de politie ook hoe het contact met de betrokkenen is geweest. Verder richt het politieonderzoek zich op het gebruikte wapen van de verdachte en of daar vergunningen voor zijn afgegeven.

Dit is wat we tot nu toe weten

Rond 8.30 uur krijgen de hulpdiensten een melding dat een auto op een boom is gebotst aan de Bargerweg.

Een kwartier later komt er bij de politie een melding binnen van een 'geweldsincident', waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt.

Al gauw gaat het verhaal rond dat er twee mensen zijn overleden. De politie bevestigt tegen 11.30 uur dat er twee dodelijke slachtoffers zijn. De slachtoffers zijn een 44-jarige vrouw en een 38-jarige Pools-Nederlandse man. De vrouw wordt gevonden in een auto, de man lag bij de woning. Ook is duidelijk dat er een verdachte is opgepakt. Het gaat om de 50-jarige Richard K., die ingeschreven staat in Klazienaveen, maar woont in Weiteveen.

De twee doden woonden eerder in Velsen-Zuid, maar verhuisden een jaar geleden naar Weiteveen met hun twee kinderen.

K. wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of hij veertien dagen langer vast blijft zitten.

Verdachte op Facebook

Op sociale media gaan diezelfde ochtend beelden viraal die de verdachte na zijn vermeende daad heeft opgenomen. Hij filmt zichzelf terwijl hij live op Facebook een soort verklaring aflegt. Hij stelt dat zijn gezin een jaar lang "getreiterd en bedreigd" is door de slachtoffers. Volgens K. deed de politie "niks" en "helpt de rechtstaat je niet". Hij richt zich daarna tot zijn partner en twee kinderen. "Dan zal ik de rest van mijn leven wel de bak ingaan, maar ik red mij daar wel. Als jullie maar veilig zijn."

Ook laat hij een bebloede hand zien. "Ik pleeg geen verzet, ik sta aan de straat. Zonder wapen, zonder iets. Ik heb alleen de vinger er half afliggen, maar dat is te repareren." Een video van K.'s partner duikt niet veel later op. Daarin vertelt ze dat geëmotioneerd dat haar familie "tot op het bot is getergd". Ook verklaart ze dat ze haar man rustig probeerde te houden. "Maar Richard is dus helemaal doorgedraaid."