GGD Drenthe: 'App is waardevolle toevoeging aan bron- en contactonderzoek'

De app CoronaMelder wordt vanaf 17 augustus in Drenthe getest. De app geeft gebruikers een waarschuwing wanneer zij te lang in de buurt zijn geweest van iemand die het coronavirus heeft. Op die manier wordt sneller in kaart gebracht wie mogelijk besmet is.

De GGD Drenthe vindt de app 'een waardevolle toevoeging aan het huidige bron- en contactonderzoek'. "Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het afremmen van het virus", zegt Bart Raaijmakers, woordvoerder GGD Drenthe.

Telefoonnummer

De app is vanaf halverwege augustus te downloaden in de appstore op een mobiele telefoon. De GGD Drenthe gaat binnenkort een speciaal telefoonnummer openen waar mensen met vragen over de app naartoe kunnen bellen. "Voor nu kunnen mensen al heel veel informatie vinden op coronamelder.nl", zegt Raaijmakers.

Tekst gaat verder onder de video

Hoe werkt CoronaMelder?

Reizigers uit risicogebieden

Tijdens de persconferentie werd ook duidelijk dat reizigers uit risicolanden twee weken in quarantaine moeten en zich bij klachten moeten laten testen. De GGD gaat controleren of mensen zich daar ook aan houden. Raaijmakers laat weten dat de GGD Drenthe daar genoeg capaciteit voor heeft, maar het is nog onduidelijk hoe het controleren er precies uit gaat zien. "Daar hebben we morgen met elkaar overleg over."

Wel wist Raaijmakers te vertellen dat er voorlopig nog geen teststraat komt op Groningen Airport Eelde. "Dat is vooralsnog niet de intentie."

