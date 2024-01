Lars uit Nieuw-Amsterdam wil meer mensen met een beperking aan het sporten krijgen

"Denk niet dat ik dom ben. Ik kan niet praten, maar daarom ben ik nog niet achterlijk", staat op de rolstoel van Lars Hof uit Nieuw-Amsterdam. Hij is hét gezicht van Stichting Lars, die zich inzet om mensen met een beperking te laten sporten. Daarnaast probeert hij andere mensen aan het denken te zetten wat betreft hun vooroordelen over iemand met een beperking,

Lars heeft cerebrale parese, een beschadiging van de hersenen. Door zijn beperking kan hij niet goed bewegen en praten, daarom communiceert hij via een spraakcomputer. "Het gebeurt weleens dat mensen dat mensen mij vragen gaan stellen", zegt begeleidster Carmen. "Dan denk ik: hij is hier, vraag het aan hém."

Zelfvertrouwen door sport

Lars zijn allergrootste passie is sport. Zowel kijken naar sport, als zelf sporten. Het heeft hem een hoop gebracht. Zo was hij meer dan tien jaar geleden nog een ingetogen jongetje, legt hij via Carmen uit. Door het sporten kreeg hij meer zelfvertrouwen. Met zijn Stichting LARS, wat staat voor Leefstijl, Activiteiten, Recreatie en Sport, wil die passie delen en meer mensen met een beperking aan het bewegen krijgen.