Eigenaren bungalows willen geen nieuwbouw op Boerhaarsveld Schoonloo

Meer dan een kwart van de eigenaren van vakantiehuisjes op Bungalowpark Boerhaarsveld in Schoonloo heeft de hakken in het zand gezet tegen de bouw van elf nieuwe recreatiewoningen en een bedrijfswoning. De eigenaren stonden vanmiddag bij de Raad van State tegenover de gemeente Aa en Hunze.

Op het bungalowpark staan 57 huizen, die in bezit zijn van particulieren. Eigenaar Jaap Hut van Boerhaarsveld wil het bungalowpark graag uitbreiden met nieuwe woningen. Daarvoor wil hij een stuk grond gebruiken ten zuiden van het huidige bungalowpark dat al in zijn bezit is. De gemeente moet daarvoor wel het bestemmingsplan wijzigen van een agrarische- naar recreatiebestemming.

'Uitzicht verpest'

Aa en Hunze is inmiddels akkoord gegaan met het wijzigen van het bestemmingplan, zodat er vakantiewoningen op de grond gebouwd kunnen worden. Volgens de gemeente is er inderdaad behoefte aan elf nieuwe bungalows plus een bedrijfswoning en is het plan ook financieel uitvoerbaar. De eigenaren van de bungalows zijn het daar niet mee eens. Zij denken dat de ondernemer het niet kan betalen. Bovendien zijn ze bang dat hun uitzicht verpest wordt. "Dat betekent dat we óf tegen een voortdurende bouwput gaan uitkijken, óf dat er probleemhuurders in komen om het maar verhuurd te krijgen", vinden ze.

De protesterende eigenaren zeggen dat alle woningbezitters eigenaar zijn van zowel de grond onder hun eigen woning als de grond van het park. Iedereen zou voor 1/57 deel eigenaar zijn. Zij zeggen dat hun medewerking als grondeigenaar nodig is om de woningen te mogen bouwen. Om de nieuwe woningen te bereiken moet men over hun grond heen, menen de woningeigenaren. Daar willen ze geen toestemming voor geven.

De jurist van Boerhaarsveld zegt dat daar niets van klopt. De Raad van State moet het uitzoeken met behulp van de leveringsakte van destijds. Ook moet het verhaal van de gemeente over de behoefte aan de elf woningen worden bekeken.

Eerdere zaak

Het is niet voor het eerst dat de gemeente Aa en Hunze en woningeigenaren van Boerhaarsveld elkaar bij de Raad van State ontmoeten. In 2013 speelde er een soortgelijke zaak. Ondernemer Hut wilde toen 22 nieuwe bungalows bouwen, maar daar staken de woningeigenaren een stokje voor. Volgens de Raad van State kon de gemeente toen niet voldoende aantonen dat de bouw van nieuwe woningen van levensbelang was voor het voortbestaan van Bungalowpark Boerhaarsveld.

Inmiddels is het bestemmingsplan op het stuk grond gewijzigd. Hut: "In 2013 rustte er nog een tussenbestemming op de grond. Om die bestemming te wijzigen, moesten we aan een aantal voorwaarden voldoen en aantonen dat de uitbreiding economisch noodzakelijk was." Volgens de ondernemer is dat bij de huidige bestemmingsplanwijziging niet meer nodig.

De Raad van State streeft ernaar binnen zes weken uitspraak te doen.