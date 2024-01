Opluchting in Drenthe over meerderheid voor spreidingswet in Eerste Kamer: 'Een verrassing'

Dat de Eerste Kamerfractie van de VVD gisteravond duidelijk maakte voor de spreidingswet te gaan stemmen, zorgt voor opluchting in Drenthe. Met de spreidingswet moeten asielzoekers eerlijker over gemeenten in het land worden verdeeld en kunnen gemeenten in het uiterste geval tot opvang gedwongen worden. "Ik hoop dat het ook gaat slagen."

Volgens Eric van Oosterhout (PvdA), burgemeester van Emmen, is deze wet goed nieuws voor zijn gemeente. De afgelopen jaren nam de overlast van asielzoekers in Nieuw-Weerdinge toe en werd de roep om meer maatregelen groter. "Volgens mij is dit een hele mooie eerste stap voor een wat fatsoenlijkere oplossing van het vluchtelingenvraagstuk", zegt hij.

Het nieuws verraste Van Oosterhout. "Toch wel een beetje. We volgen het op de voet en het zou erom spannen. Maar dat met name de Senaatsfractie van de VVD nu voor gaat stemmen, dat was toch wel een verrassing."

Richting is goed

Ondanks de blijdschap dat een meerderheid van de Eerste Kamer achter de spreidingswet staat, is Van Oosterhout voorzichtig. "De richting is goed. We zijn ook blij met de spreidingswet, maar ik heb niet de illusie dat het volgende week van de problematiek af zijn."

"Enorm blij", zegt Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma te zijn met de Eerste Kamermeerderheid die voor de spreidingswet is. "Onze burgemeesters hebben altijd meegeholpen met het opvangen van asielzoekers, maar zeiden menigmaal: 'Waarom moeten wij nou toch steeds en waarom doet de rest zo weinig? Kan de rest niet ook eens een stap voorwaarts doen?' En dat kan nu."

Drenthe en Groningen uitzonderingen

Drenthe is samen met de provincie Groningen een uitzondering als het gaat om opvang van vluchtelingen. De afgelopen twaalf jaar heeft elke gemeente in deze provincies asielzoekers opgevangen. De op handen zijnde spreidingswet zorgt voor een eerlijker verdeling van asielzoekers over de rest van het land, benadrukt Klijnsma. "Gemeenten kunnen met deze wet niet meer zeggen: wij hebben absoluut geen ruimte."

Klijnsma was gisteren zelf in Den Haag aanwezig om een petitie te overhandigen waarin de Eerste Kamer werd opgeroepen voor de spreidingswet te stemmen. Volgens haar was dat ook van invloed op de uitslag. "Er werd in het debat meermaals aan gerefereerd dat provincies, gemeenten en de Commissarissen van de Koning om deze wet vragen, om een rustige manier het asielvraagstuk op kunnen lossen. Als alle gemeenten meedoen dan is het echt zoveel eenvoudiger om te zorgen dat Ter Apel niet steeds overbelast raakt."