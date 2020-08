Verkoop deel Camping Anloo gestrand: veiling op komst van hele park

Curator Jan Pieter Dijstelberge krijgt daarmee alsnog zijn zin. Verkoop van het hele terrein was vanaf het faillissement begin dit jaar zijn insteek. Maar dit voorjaar stak de eerste hypotheekhouder, die over 2,5 hectare van de camping zeggenschap heeft, een spaak in het wiel. Het gaat om een Fries advocatenkantoor, dat geld tegoed had van de failliete campingbaas. Dat wilde op eigen houtje zijn deel van de camping verkopen.

Openstaande schuld

Het advocatenkantoor had vanwege die openstaande schuld in het verleden het eerste hypotheekrecht gekregen op het middenstuk van de camping van zo'n 2,5 hectare en de toegangswegen. Eind mei zouden ze dat via een openbare veiling verkopen, om de rekening alsnog te vereffenen. Maar voor die tijd was er al een koper gevonden. Dat was de DK Group uit Zwolle. Maar die voorgenomen koop gaat nu alsnog niet door, omdat de curator bezwaar had. Er volgde een juridische strijd die vorige maand uiteindelijk door de curator werd gewonnen.

Plan voor totale verkoop

Het Friese advocatenkantoor kon nog in cassatie, maar ziet daar vanaf. Waarom, is niet bekend, want woordvoerder Marco Kalmijn is niet bereikbaar vanwege vakantie. Maar volgens curator Dijstelberge is het verzoek tot onderhandse verkoop officieel weer ingetrokken. Dat maakt voor hem de weg vrij zijn plan voor totale verkoop weer op te pakken.

De Zwolse DK Group, die aan de slag wou in Anloo, wil verder niet reageren op het definitief stuklopen van de deal. Kort na het bekend worden van de onderhandse verkoop in mei liet een woordvoerster nog weten 'er snel weer een nette camping van te willen maken'. Nu dit plan strandt, willen ze eerst nader overleg met het Friese advocatenkantoor. Of de DK Group eventueel bij een veiling van het totaal ook toehapt, willen ze niet zeggen.

'Gelukkig niet nog meer vertraging'

Curator Jan Pieter Dijstelberge is er in elk geval blij mee, dat er nu niet nog langer gewacht hoeft te worden. "Het duurt nu al maanden. En zo'n procedure zou toch ook weer tot weken vertraging leiden. Gelukkig is dat van de baan. We gaan nu snel een stappenplan maken, en met alle partijen in gesprek, om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En dezelfde kant is een openbare executieveiling van het hele recreatiepark. Dus met restaurant Woodz erbij, waarin ook de receptie zit, de parkeerplaats ervoor, en ook het achterste gedeelte op de camping. Da's ongeveer een stuk van één hectare met chalets, wat buiten het faillissement valt", zegt de curator.

Restaurant Woodz van Camping Anloo staat er verloren bij: het onkruid overheerst (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Positieve geluiden

Dijstelberge moet dan wel de drie hypotheekhouders, die allemaal aanspraak maken op een gedeelte van de camping, de komende tijd alsnog op één lijn zien te krijgen, wat hem aanvankelijk niet lukte. Daar heeft hij nu wel vertrouwen in. "Ik heb in elk geval van twee partijen positieve geluiden."

Hoelang het nog duurt voordat er geveild kan worden, is volgens de curator moeilijk te zeggen. "Er volgt binnenkort, als iedereen terug is van vakantie, overleg met alle partijen. Ik hoop dat we dan in september of oktober de boel kunnen verkopen."

Waardeloos! We zijn hier aan de goden overgeleverd, het is kamperen in een oerwoud." Chaleteigenaren Thea en Tinus van Lune

Onder de chaleteigenaren op Camping Anloo heerst vooral gelatenheid. Ze zien wel wat er gebeurt, maar durven nauwelijks meer te hopen. Ze balen al maanden van de hele toestand. "Geen water, geen stroom, geen gas en geen riolering. Er is niks hier, een verloren zomer, waardeloos", moppert Thea van Lune (78). "We zijn hier aan de goden overgeleverd."

Zij en haar Tinus (76) hebben al zestien jaar 'hun eigen paleisje' op Camping Anloo. Daar hebben ze aardig wat geld in geïnvesteerd. Ze woonden er net als vele anderen permanent, stonden zelfs tien jaar ingeschreven in de gemeente. Maar dat alles mag officieel niet meer. Ze wonen nu op een flat in Groningen, maar dagelijks gaan ze naar hun stekkie op Anloo. Maar het paleisje valt uit de toon bij de rest van het recreatiepark, dat er verwaarloosd bijligt, met veel leeggetrokken kavels, waar onkruid de overhand heeft.

Plassen doen we op de flat

Op de camping is dan ook nauwelijks leven te bespeuren, behalve dan bij Thea en Tinus. Op mooie zomerse dagen gaan ze elke dag naar Anloo, ook al werkt het toilet niet, en is er geen water, geen stroom en geen gas. "Plassen doen we thuis op de flat, voordat we hier naartoe gaan. En we houden het tolietbezoek net zolang op, tot we weer terugkomen in Groningen", vertelt Thea.

Thea en Tinus van Lune op de veranda van hun 'paleisje' op Camping Anloo: 'het is waardeloos' (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Dat de aangekondigde verkoop nu toch niet doorgaat, vindt ze aan de ene kant jammer. "Want er zou dan eindelijk iets gaan gebeuren, dachten we. En we zouden weer voorzieningen krijgen. Maar aan de andere kant is het misschien toch ook weer een geluk bij een ongeluk, want we wisten met die koper niet precies wat ons boven het hoofd hing. En alles in één keer veilen lijkt me wel een beter plan. We hopen dat er eindelijk iemand komt die ervoor kan zorgen dat we hier nog een paar mooie jaren hebben."

Kamperen in het oerwoud

Pacal Lamfers, die ook twee chalets op het terrein beheert, hoopt dat zo snel mogelijk 'de boel weer op de rit komt'. "Ik hoop dat er snel een nieuwe eigenaar opstaat, die de hele boel overneemt. Maar ik ben bang dat het nog wel heel lang kan duren. 2021 gok ik."

Tinus van Lune weet eigenlijk niet meer wat hij met de hele situatie aanmoet. "Het is allemaal goed waardeloos. We hadden dit mooie chalet als onze oudedagvoorziening, om straks uiteindelijk te verkopen. Nu krijg je met die hele toestand hier er maar een paar dubbeltjes voor. Hopelijk wordt het met de nieuwe eigenaar allemaal weer wat beter. Want het is nu kamperen in het oerwoud."

Chaleteigenaren op Camping Anloo hopen op een goede koper