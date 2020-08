Code geel en Nationaal Hitteplan: Drenthe maakt zich op voor hittegolf

Volgens het KNMI blijft het de komende dagen ook nog erg warm. De dienst roept dan ook op om extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen in de omgeving. Met name ouderen en mensen met een chronisch ziekte wordt geadviseerd om maatregelen te nemen. Het RIVM geeft aan dat je voldoende moet drinken, jezelf en je huis koel moet houden.

De verwachting is dat het zeer warme weer tot volgende week donderdag of vrijdag aanhoudt. Code geel is afgegeven tot zaterdagavond 23.00 uur.

Plakkerig en heel warm

De komende tijd blijft het dus warm zegt ook RTV Drenthe-weerman Arend Zanting. "Gisteren hadden we de eerste tropische dag te pakken. De vochtigheid valt wel mee dus voelt het ook niet plakkerig warm, maar blijft het aangenaam. Daar komt wel verandering in." Vandaag is er weer veel zon, met maar een enkel wolkje. "Voor 12.00 uur is gaan we in Drenthe al langs de 30 graden" zegt Zanting. "Kijk niet op als je op een beschut plekje in de schaduw zit en het alsnog 33 graden is."

Wat te doen bij warm weer?

Het RIVM heeft een aantal eenvoudige maatregelen die helpen om de gevolgen van de hitte te overzien:

- Drink water, thee of koffie. Ook als u geen dorst heeft, want ouderen hebben minder dorstgevoel. Matig het gebruik van alcohol.

- Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag (tussen 12:00 en 18:00 uur).

- Houd de zon en warmte zoveel mogelijk buiten uw woning, bijvoorbeeld met zonwering, ventilator of airconditioning.

- Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die misschien uw hulp kunnen gebruiken.

- Sommige medicijnen kunnen bij hitte tot gezondheidsproblemen leiden doordat de water- en zouthuishouding in het lichaam verstoord wordt. Dit kan leiden tot uitdroging, te weinig zweten en onwel worden.

Tips:

- Zorg dat u altijd een flesje water bij de hand hebt, zeker als u naar buiten gaat of met de auto op pad gaat.

- Maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor uw boodschappen of wandeling. Neem een verkoelend (voeten)bad of een douche.

- Zorg voor extra koele frisse lucht door het openen van ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten is afgekoeld.

- Ga een keer extra langs bij uw oude buurman of buurvrouw of bel ze op en vraag wat u kunt doen.

- Overleg met uw apotheek of huisarts als u vragen heeft over het gebruik van uw medicijnen tijdens hitte.

Nationaal Hitteplan

In het Nationaal Hitteplan staat welke verantwoordelijkheden verschillende instanties hebben tijdens een hittegolf. Het doel van het plan is om organisaties er op te wijzen om vroegtijdig te handelen tijdens extreem weer. Onder deze organisaties vallen de GGD'en, brancheorganisaties en het Rode Kruis. Zij kunnen verder maatregelen nemen om de gevolgen van de hitte te beperken.

Drukte rond zwemplassen

Vanwege de verwachte drukte is het geen verrassing dat het de komende dagen druk zal zijn bij zwemplassen en zwembaden. Mensen moeten rekening houden met afsluitingen als het te druk wordt. Gisteren waren de parkeerplaatsen voor 't Nije Hemelriek en het Gasselterveld helemaal vol. Daar is plek voor zo'n tweeduizend auto's.

Daarnaast zorgt warm weer ook voor blauwalg en botulisme in waterplassen. Bekijk daarom ook onderstaande kaart zodat je weet waar je wel of niet kan zwemmen.

