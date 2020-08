5 vragen over de test met de corona-app in Drenthe

Waarom is deze app nodig?

De app is ontwikkeld als aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de GGD. De app moet eraan bijdragen dat er geen tweede coronagolf komt in Nederland. Als je positief getest bent, dan onderzoekt de GGD met wie je allemaal in contact bent geweest om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook kan je zo zorgen dat je zelf geen anderen besmet, zegt de GGD.

Het gebruik van de app is niet verplicht, maar wordt door instanties wel aangeraden. Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe kleiner de kans op de verspreiding van corona is, zo is de redenering.

Hoe werkt de app?

De app stuurt je een bericht als je enige tijd in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Je telefoon kijkt met bluetooth om zich heen en of je dicht bij iemand anders bent geweest die ook de app heeft. Bluetooth is een methode om draadloos gegevens uit te wisselen op korte afstanden. Hiermee kun je bijvoorbeeld foto's uitwisselen met een telefoon of vanaf je computer iets draadloos laten printen. De maximale afstand waarop bluetooth werkt is zo'n tien meter.

Hoe sterker het bluetoothsignaal is, hoe dichter je bij iemand anders in de buurt bent geweest. Als je positief bent getest op het coronavirus, kun je dit aangeven in de app. Mensen met wie je in contact bent geweest krijgen dan een melding.

Je krijgt een waarschuwing in de app als: - Iemand via de corona-app aangeeft het coronavirus te hebben

- én jij in de afgelopen dagen in de buurt bent geweest van die persoon

- én jullie langere tijd dicht bij elkaar zijn geweest Voorbeeld: Je loopt rustig op straat in Assen en iemand met de app fietst voorbij, dan krijg je géén melding. Jullie waren maar kort bij elkaar in de buurt. Zit je in de trein van Hoogeveen naar Assen en zit er iemand naast je in de trein, dan kun je een melding krijgen. Als het bluetoothsignaal sterk genoeg was, zaten jullie dicht bij elkaar. Dan is er kans op besmetting. Als je in een restaurant in Spier zit te eten en iemand vijf tafels verder ook, dan is er een mogelijkheid dat je een bericht krijgt.

Hoe zit het met mijn privacy?

Door het gebruik van bluetooth werkt de app zonder persoonsgegevens of locatiegegevens. Jouw telefoon en die van anderen maken contact via codes die maximaal twee weken bewaard blijven. De app weet volgens de overheid verder niet wie je bent en waar je eventueel een ander tegen het lijf loopt. Ook als je het coronavirus krijgt en dit via de app meldt, is dit niet aan jouw persoonsgegevens te koppelen.

Kan mijn telefoon zo'n app wel aan?

De app wordt ontwikkeld voor alle telefoons met nieuwe versies van iOS (Apple) en Android. De app verbruikt weinig energie, je batterij gaat dus niet snel leeg omdat gebruikgemaakt wordt van een speciale bluetooth. Hoeveel procent van je batterij de app precies gebruikt, verschilt per telefoon.

Is het belangrijk dat ik als Drent deze app download?

Dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. De Rijksoverheid wil dat zoveel mogelijk mensen de app gaan testen. Voor de overheid is het belangrijk om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Zo controleert de overheid of de app aan alle privacyeisen voldoet, of de app doet wat de overheid belooft en of de app gebruiksvriendelijk is. Als je de app besluit verder niet te gebruiken, is dat geen probleem. Je kan nooit ergens geweerd worden bijvoorbeeld in een restaurant als je de app niet gebruikt.

Karin Eeken, directeur publieke gezondheid van de GGD in Drenthe: "We verwachten dat de app een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. We willen graag dat veel Drentse inwoners de app gaan downloaden en gebruiken. Het blijft belangrijk alert te blijven en je te houden aan de basisregels: houd anderhalve meter afstand, werk zoveel mogelijk thuis, vermijd drukke plekken en was vaak je handen. Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen."

Op 1 september moet de app landelijk gaan werken.

De app is vanaf halverwege augustus te downloaden in de appstore op de mobiele telefoon. De Rijksoverheid gaat binnenkort een speciaal telefoonnummer openen waar mensen met vragen over de app naartoe kunnen bellen. "Voor nu kunnen mensen al heel veel informatie vinden op coronamelder.nl", zegt Bart Raaijmakers, woordvoerder van de GGD Drenthe.

