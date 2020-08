Sms-bom naar 2.300 mensen in zedenzaak Roden

De politie heeft vanochtend aan 2.300 mensen een zogeheten sms-bom verstuurd. Het gaat om mensen die op 15 juni tussen 15.30 uur en 17.00 uur in de buurt van de Aukemastraat in Roden waren. Daar werd die middag een 5-jarig meisje seksueel misbruikt. Het is nog altijd niet duidelijk wie de dader is.

Het meisje werd vorige maand aangesproken door een man in een steegje in Roden. Daarna misbruikte de man haar. De politie verspreidde eerder beelden waarop de verdachte herkenbaar te zien is. Naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen ruim honderd tips binnen, maar dat leidde nog niet tot een aanhouding.

Bewerkte camerabeelden

Specialisten van de politie hebben de camerabeelden in de tussentijd bewerkt om de verdachte zo herkenbaar mogelijk te maken. "Vooral het gezicht van de verdachte is nog iets beter zichtbaar", zegt politiewoordvoerder José van Gijzel. De mensen die nu een sms hebben ontvangen krijgen de vraag om naar de bewerkte beelden te kijken. De ontvangers wordt daarnaast gevraagd om nog eens goed na te gaan of zij nieuwe informatie hebben over de zedenzaak.

'Kleine details'

De politie verstuurde de sms-bom na overleg met het Openbaar Ministerie. Alle mobiele nummers die op 15 juni in de omgeving van Aukemastraat in Roden waren, hebben de sms ontvangen. "Dat kunnen mensen zijn die in Roden wonen of er op vakantie waren. Wellicht hebben zij toch informatie die zij nog niet met ons gedeeld hebben, bijvoorbeeld omdat ze denken dat het onbelangrijk lijkt. Maar juist kleine details kunnen ons in dit onderzoek heel erg helpen", aldus Van Gijzel.

Met de sms-bom richt de politie zich op Nederlandse ontvangers. Als nieuwe bruikbare tips uitblijven, volgt later mogelijk een opsporingsbericht in buitenlandse talen.

Politie stuurt sms-bom