Koning bezoekt Meppel en heeft zin in Koningsdag in Emmen: 'Ik kijk ernaar uit'

Honderden mensen hebben in Meppel een glimp opgevangen van koning Willem-Alexander. Het publieksmomentje tijdens het bezoek van de koning viel in goede aarde bij fans van het koningshuis.

Het bezoek van koning Willem-Alexander aan Meppel zit erop. De koning werd bijgepraat over de samenwerkende havens van Port of Zwolle en circulaire bedrijven.

Loods

Precies om 13.45 reed de auto met het AA-nummerbord, het nummerbord dat hoort bij auto's van het Koninklijk Huis, het terrein van botenbouwer Alumax op. De koning werd warm welkom geheten door Mas Boom, kamerheer van de koning in Drenthe. "Hoe is het met u", vroeg de koninklijke bezoeker hartelijk. Naast Boom schudde hij de handen van commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en de Meppeler burgemeester Richard Korteland.

In de loods van de botenbouwer wachtte hem een presentatie over de samenwerkende havens van Meppel, Zwolle en Kampen. "Ik ben blij dat wij een koning hebben met een maritieme achtergrond", zei Port of Zwolle-directeur Jeroen van de Ende. Na overspoeld te zijn met cijfers en feiten wandelde het gezelschap de loods in, waar ondertussen druk gelast werd.

Willem-Alexander liet zich bijpraten door Remko Germeraad van Alumax en een student. Daarna was het woord aan het Kampense bedrijf Weever. Alleen het voorbereide verhaal vertellen was er niet bij, de koning stelde inhoudelijke vragen over hoe duurzaam CO2-vrij staal eigenlijk is.

'Spannend'

Het laatste gesprek in de loods knoopte Zijne Majesteit aan met Alumax-medewerker Aron Bosch, die op een van de boten in aanbouw stond in de loods. De koning klom een trap op bij de aluminiumboot, die dienst gaat doen als rondvaartboot in Amsterdam. "Het was wel spannend, maar het ging goed", zegt Bosch over het gesprek dat hij had. "Hij stelde interessante vragen, ik heb hem gewoon verteld wat ik een klant ook zou vertellen."

Voor de koning in de watertaxi stapte, mocht Scania uitleg geven over vrachtwagens die naast de loods stonden.

Publiek

Aan de rand van het Meppeler stadscentrum verheugden inmiddels honderden mensen zich op de komst van de boot. Eenmaal op de kade werd de koning overladen met cadeautjes en vragen om selfies. Jong en oud greep de gelegenheid aan om de koning van dichtbij te zien.

Ook tijdens zijn wandeling richting de laatste bezoeklocatie, het Fieldlab Circulair Ondernemen, moest hij zich een weg banen door het publiek. Daar kregen koning, burgemeester, kamerheer en commissaris van de koning uitleg over innovatieve manieren van het produceren van voedsel.

Het bleef niet bij luisteren, de koning proefde ook een hamburger gemaakt van eiwitten afkomstig van insecten, zoals meelwormen. De burger kon op goedkeuring rekenen van de koning. "De structuur is wel anders dan een gewone hamburger", concludeerde hij.

In april komt koning Willem-Alexander opnieuw naar Drenthe, dan viert hij zijn verjaardag in Emmen. "Ik kijk er naar uit", zei hij voor hij in de auto naar huis stapte.

Tevredenheid

Burgemeester Richard Korteland is tevreden over het verloop van de dag. "Het was een beetje fris, maar volgens mij is het goed gelukt. Ik heb het gevoel dat zijn interesse oprecht was."