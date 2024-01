Weinig jurisprudentie in Europa over doodschieten wolf

Wanneer een zogeheten 'nooddoding' van een wolf is toegestaan, is in Nederland nog onduidelijk. Ook in Europa is er weinig jurisprudentie over beschikbaar. Jurisprudentie houdt in dat er soortgelijke zaken zijn geweest, waar de rechtspraak zich op kan baseren in latere zaken.

Er zijn twee gevallen die een beetje vergelijkbaar zijn. In een geval toonde een wolf in Frankrijk agressief gedrag op een camping. Die wolf is toen doodgeschoten door de lokale gendarmerie. Die zaak kwam bij de Franse rechter terecht, die heeft uiteindelijk concludeerde dat het gerechtvaardigde verdediging was.

Een tweede geval deed zich voor in de Duitse deelstaat Brandenburg in 2018. De Twentse jager Jan Boomkamp schoot daar een wolf dood die meerdere jachthonden aanviel tijdens een drijfjacht. "Die wolf trof de honden en voelde zich aangevallen. Hij greep eerst een kleine Terriër en die smeet hij anderhalve meter de lucht in. Toen greep hij nog een hond. Ik schreeuwde en heb een schot gelost. Maar die wolf was helemaal gek. Hij greep ook nog een Duitse Staander, daar zat hij bovenop. Ik kon het niet meer aanzien en ik dacht: ik schiet hem dood. Dat was nog niet zo eenvoudig. Het was een gericht schot op 150 meter. Bam, wolf dood", vertelt Boomkamp.

Slepende rechtszaak

De politie maakte destijds een proces-verbaal op wegens een overtreding van de Wet natuurbescherming. "Daar is een rechtszaak van gekomen. Die zaak heeft vier jaar en drie maanden geduurd. Iedere keer werd door de officier van justitie beroep aangetekend. Tot ik de laatste keer ben vrijgesproken. Ik ben een vrij man", zegt Boomkamp.