Hala E. krijgt zwaardere straf voor doodslag op oud-militair Marcel Hoogerbrugge

De 51-jarige Hala E. heeft in hoger beroep 11 jaar celstraf gekregen voor doodslag op de oud-militair Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen. De straf valt hoger uit dan de 9,5 jaar cel die de rechtbank in Assen in mei 2021 oplegde.

Het staat voor het hof vast dat de vrouw in december 2017 het slachtoffer in zijn woning in Hoogeveen doodsloeg, nadat ze hem stiekem had gedrogeerd met medicijnen. Dat laatste was nodig zodat de man niet in staat zou zijn zich te weren tegen de klappen die zij hem daarna zou geven.

De ouders van Hoogerbrugge vonden hun zoon later zwaar toegetakeld in zijn slaapkamer. "Een beeld dat voor altijd op het netvlies blijft staan. Het verlies zal nooit overgaan", zei het hof tegen de ouders en familie van het slachtoffer, die de strafmaat persoonlijk wilden aanhoren. De verdachte en haar advocaat verschenen niet.

Geen moord, wel doodslag

Het hof is het eens met de rechtbank in Assen dat moord niet kan worden bewezen. Wel doodslag. "We weten niet wat de laatste dagen en uren in het hoofd van de verdachte is omgegaan. We weten ook niets over een mogelijk motief", oordeelt het hof.

Het hof weet dat de vrouw van tevoren medicijnen heeft verzameld. Maar het is niet bekend of ze die medicijnen toediende met het idee om de man later dood te slaan, of dat het doodslaan in een opwelling gebeurde. "En als je dat niet zeker weet kom je wel tot een bewijs van doodslag, maar niet voor moord", zegt persraadsheer Bart Hofstra na het uitspreken van het arrest.

Tijdsverloop

Begin december eiste de advocaat-generaal (AG) - de officier van justitie in hoger beroep - een celstraf van 17,5 jaar voor moord. Voor moord staan hogere straffen dan doodslag. Het hof vindt doodslag bewezen, waardoor de straf lager uitpakt. Het hof vindt de zaak dermate ernstig dat een zwaardere straf passender is dan destijds door de rechtbank in Assen is opgelegd. Het hof had 12 jaar cel willen opleggen, maar het is inmiddels zes jaar geleden dat het delict werd gepleegd.