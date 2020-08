Zomerserie Sport: 'Steeds meer mensen gaan golfen'

Het sjoelen, het spel met ballen (oftewel petanque) en gisteren het schieten in Beilen leverden steeds duidelijke zeges op voor Niels, maar René schijnt dan eindelijk een sport te hebben gevonden waar hij zijn collega mee kan verslaan. Niet bepaald een onbekende sport, maar wel eentje die niet iedereen één, twee, drie gaat spelen. Het wordt toch nog altijd een beetje gezien als elitair. Inderdaad, de heren gaan vandaag golfen. Dat doen ze in Zeijerveen bij de Golf- en Countryclub, waar ze eerst nog wat tips krijgen van golfprofessional Martin Kanninga.

'Golf wint aan populariteit'

Kanninga is dagelijks op de baan te vinden. Hoofdzakelijk als trainer, maar ook als verantwoordelijke voor de businessclub. De golfsport is populairder dan ooit. "Vooral vanwege het coronavirus zijn steeds meer mensen gaan golfen", laat Kanninga weten. "Ook omdat golf perfect gespeeld kan worden met de huidige maatregelen (anderhalve meter afstand) en het is natuurlijk in de buitenlucht."

De baan in Zeijerveen is in trek. "Absoluut. Het hotel is al weken volgeboekt. Vanuit het hele land weten ze de 18-holesbaan in Drenthe te vinden."

Kanninga laat weten dat een degelijk setje, op maat gemaakte, golfclubs vanaf zo'n 250 euro te koop is. "Golfen is voor iedereen. Of iedereen het ook kan leren? Dat hangt af van je ambitie. Echt goed worden heeft ook te maken met aanleg, maar voor iedereen die een gezellig potje wil spelen met wat vrienden is het absoluut leuk."

Na wat tips en oefenvormen gaan onze verslaggevers beginnen aan het echte werk: hun wedstrijd op hole 5.