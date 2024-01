Slachtofferhulp op scholen na drama in Weiteveen

Volgens Heerkens is het duidelijk dat de situatie in Weiteveen veel emoties losmaakt. "Dat mensen hierdoor flink in de rats kunnen zitten, is een heel normale reactie." Slachtofferhulp verzamelt ook namen en nummers van iedereen op de scholen die een-op-een contact wil.

Aandacht

De leerlingen moeten volgens Heerkens zo snel mogelijk veiligheid voelen, en die kunnen mensen waarmee ze vertrouwd zijn hen het best bieden. Toevallig waren de leerlingen van beide scholen vandaag vrij, waardoor Slachtofferhulp veel aandacht aan de schoolteams kon besteden. Het Terra College had een open dag gepland staan, maar die is afgelast. De St. Fransiscusschool had een studiedag.