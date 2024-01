Slachtofferhulp op scholen na drama in Weiteveen, mogelijk ook opvang voor buurt

Slachtofferhulp is in overleg met de gemeente Emmen over de vraag of er in Weiteveen behoefte is aan groepsopvang voor mensen uit de buurt. "Bij dit soort extreme en ingrijpende gebeurtenissen is het goed om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat mensen met professionals, maar vooral ook met elkaar in gesprek gaan", zegt woordvoerder Roy Heerkens.