Rechtbank behandelt zaak doden hulpverleenster jeugdzorginstelling Yorneo Emmen

De rechtbank in Assen behandelt vanaf vandaag de zaken van de verdachten die betrokken zijn geweest bij de dodelijke steekpartij in de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen.

De 26-jarige Marit uit Groningen was vorig jaar 14 januari als hulpverleenster werkzaam in het centrum in Emmen. Ze werd gedood toen twee tieners van 16 en 19 jaar een kluis uit de instelling wilden roven.

De jongste tiener woonde op dat moment in de instelling. Beide jongens maakten deel uit van een jeugdbende in Emmen. Daardoor staan niet alleen zij terecht, maar ook drie andere bendeleden.

Een 20-jarige Emmenaar en een even oude Groninger zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) de leiders van de bende. Zij zouden de jongere jongens, waaronder ook een (nu) 18-jarige tiener uit Roden, hebben aangestuurd in het plegen van gewelddadige diefstallen.

Extra behandeltijd

Voor de behandeling van alle zaken zijn acht dagen bij de rechtbank in Assen ingepland, waaronder een 'uitloopdag'. Die dag wordt gebruikt als er extra tijd nodig is voor de behandeling van zaak.

De rechtbank behandelt vandaag en morgen de zaak tegen de inmiddels 17-jarige Jenairo H. uit Ruinerwold. H. werd kort na het incident in de instelling in Emmen opgepakt, samen met de nu 20-jarige Arek K. uit Emmen. Vanwege de leeftijd van H. is zijn zaak niet openbaar.

Wijzen elkaar aan

Beide jonge verdachten hebben bekend dat zij een kluis wilden roven en in conflict kwamen met de medewerkster. De verdachten wijzen elkaar aan als degene die zou hebben gestoken. Een meisje dat in de instelling woonde was getuige van het incident. Zij werd vastgehouden toen zij naar buiten wilde rennen om hulp te halen. Uiteindelijk lukte het haar om alsnog alarm te slaan.