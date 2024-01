Slachtofferhulp over drama Weiteveen: 'Met elkaar praten is heel belangrijk'

Met elkaar blijven praten over emoties en gevoelens, is van groot belang na een heftige gebeurtenis zoals nu in Weiteveen. Dat benadrukt Slachtofferhulp Noord-Nederland. Deze dagen zijn medewerkers van Slachtofferhulp aanwezig in het dorp. "Waarbij we extra aandacht hebben voor leerkrachten en leerlingen van basisschool Sint Franciscus."

Op deze school zit één van de kinderen van het echtpaar dat dinsdag bij een schietincident in Weiteveen om het leven kwam. "Woensdag hebben we op deze school veel gesprekken gevoerd met leerkrachten", zegt Rik Tuin namens Slachtofferhulp Noord-Nederland.

''We hebben het gehad over wat voor stresssituaties voor kinderen en ouders kunnen ontstaan en hoe je daar als leerkracht het beste mee om kunt gaan." De komende tijd blijven vrijwilligers van Slachtofferhulp betrokken bij Weiteveen. "Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan bij ons terecht om te praten. Dat helpt."

'Ga dingen niet uit de weg'

Bij heftige gebeurtenissen in hechte gemeenschappen, ziet Slachtofferhulp vaker dat mensen last krijgen van fysieke en mentale problemen. "Denk aan buikpijn of slapeloosheid. Bij kinderen komt ook bijvoorbeeld bedplassen voor. Ga die dingen niet uit de weg, bespreek ze. Het is namelijk heel logisch dat dit gebeurt."