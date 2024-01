Brand in bouwkeet bij Asser nieuwbouwwijk Kloosterakker

Een bouwkeet is vanmiddag in de brand gevolgen bij de nieuwe Asser wijk Kloosterakker. Bij de brand en tijdens het blussen kwam veel rook vrij, maar de brandweer bevestigt dat de brand inmiddels is geblust.

Bij aankomst bleek het voor de brandweer moeilijk te zijn om bij de brandende bouwkeet te komen, omdat de wijk nog in aanbouw is. De brand werd ontdekt door bouwvakkers die op het terrein aan het werk waren. De politie gaat er niet van uit dat het gaat om brandstichting.

Niet de eerste brand in Kloosterakker

Het is niet de eerste keer dat een bouwkeet bij de nieuwbouwwijk in brand is gevolgen. In juni rukte de brandweer ook al eens uit naar de nieuwe woonbuurt aan de westkant van Assen. Diezelfde avond ging ook een container in vlammen op en de politie vermoedde destijds dat de brand is aangestoken.