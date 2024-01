Tijdelijke militairen worden blijvertjes, Defensie blij met 'dienjaarmilitairen'

Defensie kampt met grote personeelstekorten in het Noorden. Al jaren krijgt de organisatie de vacatures niet gevuld. Daarom is er sinds september een zogeheten dienjaar. Naar Zweeds voorbeeld krijgen studenten een bredere opleiding waarin ze langer de tijd krijgen om zich te oriënteren. Maar werkt het?

Een groep van twaalf mensen in uniformen loopt door een haag van familie, vrienden en toekomstige collega's de Johannes Postkazerne op. Met fakkels en geklap worden ze onthaald in Havelte. Het zijn de eerste twaalf soldaten die via het dienjaar gekoppeld zijn aan de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Ze zijn onderdeel van een experiment, dat weten ze zelf inmiddels ook.

"Ik dacht dit is een standaard project was dat al een lange tijd gedaan wordt" vertelt Nienke uit Leek. Ze is een van de deelnemers. "Totdat ik in Ermelo aankwam en ze zeiden: jullie zijn de proefkonijnen. Ik wist dat helemaal niet."

Doordat de Koninklijke Militaire Academie (KMA) vol zat, week Nienke uit. Via het dienjaar hoopt ze toch bij Defensie binnen te komen. "100 procent", zegt ze vastberaden. "Dit is mijn eerste keuze. Ging het niet via het dienjaar, dan was er een andere weg geweest."