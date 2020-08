Help bijen met een bijenbar

Natuurmonumenten tipte het idee op Instagram en ondertussen zijn er op verschillende plekken bijenbars geopend. Het is heel eenvoudig: verzamel een paar doppen van potten - van bijvoorbeeld pindakaas of chocopasta - en spijker ze aan een plank of stok. Zet de doppen in de tuin neer en vul ze met water. Zo staat er in een mum van tijd een watervoorziening voor de bijen.

Wel of geen suikerwater?

Hebben de wilde bijen kraanwater of suikerwater nodig? Entomoloog Aglaia Bouma: "Suikerwater kan, maar het is de vraag of dat op dit moment zinvol is. Bijen hebben water nodig, juist met deze warmte, om uitdroging en oververhitting te voorkomen. Ze hebben suikers nodig als energiebron om te kunnen vliegen."

"Suikers zijn in dit seizoen op de meeste plaatsen ruimschoots te vinden in de nectar van allerlei bloemen", zegt Bouma. "Als die bloemen er niet zijn, wordt het sowieso lastig voor ze, want ze hebben het stuifmeel nodig om hun nestjes mee te vullen." Bij honingbijen ligt het net even anders, zij slaan suikers op voor zware tijden in de vorm van honing.

Wil je wel suikerwater maken? Meng dan dezelfde hoeveelheid water en suiker met elkaar. Even roeren en klaar.