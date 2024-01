Koning Willem-Alexander scoort punten in Meppel bij fans en proeft bijzonder stukje droge worst

Tevreden gezichten in Meppel na het bezoek van koning Willem-Alexander vanmiddag. Fans van de koning stralen bij het bekijken van de zo gewenste selfies met de koning, bestuurders en bedrijven zijn tevreden over hoe ze hun verhaal kwijt konden bij de majesteit.

Met een grote glimlach staat een viertal jongens woensdagmiddag naar elkaars schermpjes te kijken. "Wooh, het is gelukt", jubelt een van de tieners. Op de telefoons zijn selfies te zien, van de jongens met een glimlachende koning die ook in de camera kijkt. "Het is gewoon een normale man, zoals hij hier is", zegt een ander.

Bonbons en boek

Tussen bedrijfsbezoeken door heeft de vorst een momentje ingeruimd voor het publiek in Meppel, en daar komen flink wat mensen op af. Meteen bij het uitstappen van de watertaxi krijgt Willem-Alexander een cadeautje in handen gedrukt door Paulien de Ram. "Een doosje bonbons", vertelt ze. De hele dag heeft De Ram uitgekeken naar de kans om de koning van dichtbij te zien. "Ik heb hem twee of drie keer eerder gezien. Maar nu sta ik ook met hem op de foto", glundert de Meppelse koningshuisfan.

Ook Assenaar Nicolai Romashuk heeft een plekje aan de waterkant gevonden. Een goed plekje, want ook hem lukt het om de koning iets in handen te drukken en op de foto te gaan. "Een boek over Armeniërs dat ik zelf heb geschreven", zegt Romashuk, zelf afkomstig uit Armenië. "Al sinds de Gouden Eeuw was er goed contact tussen Armeniërs en Nederland. Dat verhaal wil ik graag overbrengen."

De koning zelf loopt met een grote glimlach tussen het volk door. "Goedemiddag, goedendag, hallo", klinkt het onophoudelijk. Zwaaiend naar iemand op een dak langs de route: "Ja, ik zie u wel."

Gezonde spanning

Even daarvoor, bij botenbouwer Alumax gaat de koning langs bij Daan van Veluwen. "Ik kreeg pas gisteren te horen dat ik een gesprekje zou hebben. Gelukkig was de spanning niet erg aanwezig, maar wel een beetje gezonde spanning. Het was erg leuk. Hij heeft een mooi stukje van het bedrijf gezien."

Onder andere het verschil tussen gebruik van staal en aluminium bij de botenbouw komt aan bod. Vragen stellen is er niet bij voor Van Veluwen. "Dat mocht niet, hij moest de vragen stellen. We hebben het over mijn school gehad, wat voor opleiding ik deed en we hebben het over het bedrijf gehad."

Droge worst

Gijs Pappot van Distribugs laat zijn koninklijke gast in het Fieldlab Circulaire Economie kennis maken met innovaties op het gebied van voeding. "Hij heeft een droge worst geproefd die op basis van meelwormen is gemaakt en ook nog een hamburgertje, ook op basis van meelwormen. Dat was bijzonder en onverwacht. Hij vond de smaak goed, maar de textuur was even wennen."

Pappot noemt het geven van de rondleiding 'heel leuk, maar intensief'. "Hij had zich goed verdiept in alle onderwerpen. Hij vroeg bijvoorbeeld of we de insecten allemaal uit Nederland halen of elders uit Europa. Wij halen alles uit Nederland. Dat vond ik interessante vragen, het zijn vragen die je vaker krijgt, maar als je ze van je eigen koning krijgt is dat natuurlijk heel bijzonder."

'Een dag om nooit te vergeten' is deze 17 januari geworden voor Pappot. Want ondanks de spanning, verloopt alles zoals gewenst. "Het ging de hele week goed, totdat ie aan kwam lopen. Dan wordt je toch wel een beetje zenuwachtig. Maar zodra je de hand hebt geschud, doe je gewoon je verhaal en gaat het eigenlijk heel goed."

Uitstekend

Directeur van Port of Zwolle, Jeroen van de Ende had geen last van spanning zegt hij. "Ik vond het wel heel goed gaan. En ik heb wel de indruk dat iedereen het erg naar zijn zin had. Dat de koning ook heel erg veel informatie heeft gekregen en ook veel vragen heeft gesteld. Dus ik had het idee dat het een mooi bezoek was", concludeert hij. "Dit is toch wel leuk dat de koning de tijd heeft genomen om ons havenbedrijf te bezoeken."

'Uitstekend', vat burgemeester Richard Korteland het verloop van de middag samen. "Volgens mij hebben we veel kunnen laten zien van wat we wilden laten zien: van de Port of Zwolle, de samenwerking tussen Meppel, Zwolle en Kampen. Dat we dat samen met bedrijven doen en onderwijsinstellingen, dat is goed gelukt."

De bevestiging krijgt Korteland van de koning zelf, die voor hij Meppel verlaat de gastheren laat weten een fijne dag te hebben gehad en uit te zien naar zijn volgende bezoek aan Drenthe: Koningsdag in Emmen.