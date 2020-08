IJsjes zijn niet aan te slepen: 'Het is gekkenwerk'

"Het is gekkenwerk", zegt Mul lachend. "De laatste dagen beginnen we om 4.00 uur en gaan we door tot 23.00 uur."

Mul heeft een melkveebedrijf met daarbij een boerderijcamping en een ijsmakerij. De camping staat vol en er is veel aanloop van vakantiegangers. "Er zijn gewoon heel veel mensen die rondfietsen en een ijsje komen halen."

Aparte smaken

Op Hoeve Sonneclaer worden bijna honderd verschillende smaken ijs gemaakt, waarvan vijftig biologisch. De melk voor het roomijs komt van de eigen koeien.

In een vitrine stalt de ijsmaker verschillende bakken uit. Er is chocolade, vanille en framboos, maar op aanvraag maken ze ook aparte smaken zoals basilicum of rode peper.

Naast de verkoop aan huis, levert Mul ook aan restaurants en winkels in het hele land. De volgeladen bus rijdt vandaag bijvoorbeeld onder meer naar Amsterdam en Zoetermeer. "Eerder zeiden ze: 'We willen die en die smaak'. Maar nu willen ze alles wel wat ik nog maar over heb."

20 procent meer ijs

De hele zomer merkt Mul al dat er veel vraag is naar ijs. "Het begon in maart en met mooi weer en het gaat maar door." Hij verwacht deze zomer zo'n 20 tot 30 procent meer ijs te verkopen ten opzichte van vorig jaar.

Dat zou ook te maken kunnen hebben met het grote aantal toeristen in onze provincie. Door het coronavirus is Drenthe een populaire vakantiebestemming geworden. Ook denkt Mul dat er steeds meer vraag is naar regionale en biologische producten.

Lange dagen

Met de weersverwachting van de komende dagen ziet het ernaar uit dat de vraag naar ijs nog wel even aanhoudt. Dat betekent nog een paar lange werkdagen voor Mul en zijn collega's. "We zijn blij dat het druk is. We willen gewoon zien dat iedereen met een blij gezicht van het erf gaat."