Veel vuurwantsen in het zonnetje

Regelmatig stellen ROEG!-lezers en -kijkers ons een vraag over de Drentse natuur. Deze keer wilde Jenny Meppelink graag meer weten over de vuurwants die zij onlangs in grote getale onder haar oude lindeboom zag zitten, lekker in het zonnetje.

Die plek is een logische stek voor de vuurwants. Het insect houdt van warmte en de lindeboom is een van zijn favoriete voedselbronnen.

Opvallende verschijning

De vuurwants is een van de ongeveer vijfhonderd wantsensoorten in ons land. Wantsen zijn overwegend discreet van kleur, groen of bruin, om niet op te vallen. De vuurwants daarentegen springt onmiddellijk in het oog met zijn rood-zwarte achterlijf.

De vuurwants is niet kieskeurig en eet alles. Met zijn zuigsnuit slurpt hij sappen uit bladeren of zaden van planten, maar ook wondvocht van bomen staat op het menu. Zelfs dode insecten of wormen ontsnappen niet aan zijn snuit en zo ruimt deze wants allerlei dierlijk materiaal op.

Grote getale

Opvallend is dat de vuurwants vaak in grote groepen voorkomt. "Als je ze ziet, dan zie je er meteen een heleboel bij elkaar," aldus boswachter Pauline Arends. Onlangs trof zij nog een groot aantal vuurwantsen aan in een Duitse berm en ook Jenny Meppelink zag er volgens eigen zeggen 'wel honderden'.

In de winter zoeken groepen vuurwantsen samen een beschutte plek op om dit jaargetijde door te komen. Ze overwinteren onder bladeren of in spleten in de grond. Ze hebben niet veel te vrezen van vogels, hun felle kleur en vieze smaak werkt afschrikkend.

Langdurige paring

Vanaf mei komen de wantsen tevoorschijn en gaan ze op zoek naar een partner. Bijzonder aan de paring is dat die erg lang duurt, van enkele uren tot zelfs meerdere dagen. De bedoeling van het mannetje is om te voorkomen dat het vrouwtje met andere mannetjes paart. Doordat de wantsen in groepen leven, is de concurrentie stevig.

Vooruitgang

De vuurwants is een warmteminnende soort die steeds meer in ons land voorkomt. Op de zandgronden onder andere in Drenthe is het inmiddels een zeer algemene soort. Alleen op de waddeneilanden komt hij niet voor.

