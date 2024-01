Grote verslagenheid bij basisschool Weiteveen: 'Vandaag extra aandacht in de klassen'

Op basisschool St. Franciscus in Weiteveen heerst grote verslagenheid na het schietincident dinsdagochtend in het dorp. ''Ons team is diep geschokt, dit heeft grote impact op de kinderen en de ouders. Gisteren hebben we samen met slachtofferhulp, schoolmaatschappelijk werk en de wijkagent besproken hoe we onze leerlingen en medewerkers de juiste begeleiding kunnen geven."

Dat schrijft de school in een brief aan ouders en verzorgers van de leerlingen. Bij het geweldsincident dinsdagochtend kwamen de ouders van een leerling uit groep zes van deze school om het leven. Het andere kind van het echtpaar is een oud-leerling van de basisschool.

'Op gepaste wijze aandacht in de klassen'

Om mensen nu goed bij te staan, staat voor ouders en voor kinderen de komende tijd maatschappelijk werk, een jeugdverpleegkunde en slachtofferhulp klaar, meldt het schoolteam.

"Vandaag geven de leerkrachten samen met de klassen op gepaste wijze aandacht aan dit verdrietige nieuws en is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan." Ook wordt in de school een gedenkplek ingericht, waar kinderen en ouders op eigen wijze stil kunnen staan bij de gebeurtenis. Daarnaast kunnen er berichtjes of kaartjes worden achtergelaten.

De school en de kinderopvang blijven de komende dagen wel gewoon open. "Het is voor de kinderen belangrijk om, als het mogelijk is, het normale ritme weer zo snel mogelijk op te pakken. Wel proberen we zo veel mogelijk de rust te bewaren."