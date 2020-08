Dit weekend in de Drentse natuur: 8 en 9 augustus

Er staat een heet weekend voor de deur. Je kunt natuurlijk verkoeling zoeken in een van de vele zwemplassen die onze provincie rijk is. Maar je kunt er ook op uit met onderstaande activiteiten.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda.

Schatten speurtocht

Samen met de kinderen speuren naar schatten in het bos? Dat kan zaterdag of zondag in het Asserbos. De kinderen krijgen een schatkist en een zoekkaart mee. Als je goed kijkt en speurt, is er veel te vinden in het bos: veertjes, dennenappel, eikels, takjes, beukennootjes en nog veel meer. Meer informatie vind je hier.

Bodemdiertjes bingo

Samen met de kinderen speuren naar bodemdiertjes kan dit weekend ook. Ga met een bingokaart, bakje, loep en lepel op zoek naar kleine kriebelbeestjes die in de grond leven in het bos of in de tuin. Met de loep kun je ze goed bekijken. Op de bingokaart streep je alle dieren af die je vindt. Hier lees je meer informatie.

Wandeling Sleenerzand

Maak zondagmiddag een reis terug in de tijd op het Sleenerzand. Sporen uit het verleden zijn hier goed zichtbaar, zoals het megahunebed, De Papeloze Kerk en de Galgenberg, waarin 3.500 jaar geleden de hoofdman van het Sleenerzand werd begraven. Meer informatie over de wandeling vind je hier.

Bij alle activiteiten wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. Houd anderhalve meter afstand en volg de aanwijzingen van de gids tijdens een excursie. Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.

