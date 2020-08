Extra ijs, limonade en bouillon voor ouderen om het hoofd koel te houden

"Lekker hè", vraagt een medewerker, die ondertussen verse limonade met sinaasappel uitdeelt. Een groepje ouderen zit rustig aan een tafel te rummikuppen. "Wat worden wij hier ook verwend", reageert een bewoonster. "Het smaakt heel lekker hoor, lekker koel", reageert Sieny Lambers. "Er wordt goed voor ons gezorgd hier."

En hoe houden de ouderen het hoofd koel? "Door lekker hier te zitten", reageert Truus de Vreede, die onder de zonwering buiten in de schaduw zit. "En je niet zo druk te maken. We doen de hele dag niks."

De ouderen krijgen extra limonade (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

'Airco is in orde'

Vorige week vrijdag is Holdert begonnen met het hitteprotocol. "Om het alvast in ons systeem te krijgen", legt locatiehoofd Saskia Schnoing uit. "In de ochtend gaan we goed ventileren door de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Die sluiten we rond 9.00 uur en doen dan de zonwering naar beneden. En de hele dag proberen we bewoners wat aan te bieden zoals waterijs, softijs, limonade of bouillon. En voor de rest proberen we het rustig te houden en niet te veel inspanning voor de bewoners."

Wel zorgde de ventilatie met de airco voor wat spanning, nadat in Maassluis deeltjes van het coronavirus zijn gevonden op het gaas van het ventilatiesysteem en de airco, in een huiskamer. "Dat vonden we wel spannend, maar we hebben gelijk het bedrijf gebeld waar de airco van is", aldus Schnoing. "En dat zei dat alles in orde is. We hebben 'm op standje hoog staan, waardoor er veel schone lucht van buiten komt. We hebben hier gelukkig geen coronabesmettingen gehad, en dat willen we ook graag zo houden."

'Lekker spelletje spelen'

Ondertussen Rummikupt Lambers lekker verder: "Ik moet met dertig openen op tafel. Zo proberen wij het toch leuk te maken. Mevrouw Kuilder doet ook mee. Lekker een spelletje spelen en ondertussen het hoofd koel houden hè, haha."