GGD Rotterdam-Rijnmond te druk, daarom proef corona-app in Drenthe

Het maakt volgens Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor de test niet uit hoeveel besmettingen er in een regio zijn. "We gaan testen of de app in te passen is in het werk van de GGD. Lukt het de GGD bijvoorbeeld om in het gesprek met mensen die positief zijn getest ze ook te helpen om dat in de app door te geven? Dat kan prima worden getest in Drenthe, want ook als je enkele besmettingen hebt, moet je nog steeds hetzelfde werk doen."

Veiligheid app

Over de veiligheid van CoronaMelder hoeven gebruikers zich volgens Roozendaal geen zorgen te maken. "De app weet niet wie je bent en waar je bent. Eigenlijk gooit de app elke tien minuten een nieuwe dobbelsteen met een heel groot getal. Dat getal wissel jij tien minuten lang uit met andere telefoons die de app ook gebruiken. Dus de app weet alleen maar dat hij heel veel getallen is tegengekomen van andere mensen."

Als iemand aangeeft in de app dat hij het coronavirus heeft, dan geeft de app aan dat een aantal uitgezonden getallen in een besmettelijke periode was. "Dan wordt op jouw telefoon gecontroleerd of jij die getallen bent tegengekomen", zegt Roozendaal. "Dus eigenlijk weet de app niet wie je bent en waar je bent, maar weet achteraf wel dat je iemand bent tegengekomen die achteraf besmet bleek."

De app legt vervolgens uit welke stappen de gebruiker het beste kan nemen, bijvoorbeeld thuis blijven of je laten testen.

Proef geslaagd

Het is niet verplicht om de app te downloaden. "Je doet het om jezelf en om anderen te beschermen. Wat we hopen, is dat veel mensen hun steentje bij willen dragen", zegt Roozendaal.

Als de proef met de app goed gaat, wordt naar verwachting de app vanaf september in heel Nederland in gebruik genomen.

Lees ook: