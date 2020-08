Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Kasteel- en Zomermarkt

Met een stralende zon is het heerlijk kuieren op een markt. Dat kan bijvoorbeeld zaterdag in het historische centrum van Coevorden, waar de Kasteelmarkt nieuw leven is ingeblazen. Naast de zomerse braderie zullen ook de terrassen weer klaarstaan. De Kasteelmarkt is te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondag staat in Hooghalen de Zomermarkt op het programma. Het voorterrein van eetcafé De Eikenhorst is dan gevuld met verschillende kramen, verkoopwagens en stands. De Zomermarkt duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

Expositie Abstracte schilderijen en intuïtieve portretten

Zaterdag wordt de expositie Abstracte schilderijen en intuïtieve portretten van Sylvia Schenderling uit Emmen geopend. Dat gebeurt om 14.00 uur in Galerie Beeldbrengers in Emmer-Compascuum. Schenderling is gaan schilderen toen zij verhuisde uit Den Haag en de rust in Drenthe vond. Ze heeft cursussen en masterclasses gevolgd, maar is hoofdzakelijk autodidact. Schenderling is bij de opening van de expositie aanwezig om over haar werk te vertellen. Belangstellenden moeten zich vooraf aanmelden. De expositie is tot en met 27 september te zien.

Tuinconcerten Matthews' Southern Comfort

Iain Matthews is een Britse muzieklegende die onder meer speelde in de invloedrijke folkrockband Fairport Convention. De zanger, gitarist en songschrijver woont tegenwoordig met zijn Nederlandse vrouw in het Limburgse Horst en heeft een volledig Nederlandse band om zich heen verzameld. Met dit gezelschap, Southern Comfort geheten, treedt de inmiddels 74-jarige Matthews zaterdag op bij cultureel café De Amer. Voor dit zomerse dubbelconcert (om 16.00 en 19.30 uur) worden de stoelen in de tuin gezet. De concerten in Amer duren een uur plus toegift. Bij de prijs van 25 euro zijn 2 consumpties inbegrepen.

Ontknoping REO Nationaal Ranglijst Toernooi

Dit weekend is in Roden de ontknoping van het REO Nationaal Ranglijst Toernooi. Door de coronacrisis kent het toernooi dit jaar een ijzersterk deelnemersveld. Liefst vijf van de tien beste tennissers geven in Drenthe acte de présence, waaronder kersvers nationaal kampioen Gijs Brouwer. Zondag is de finaledag. Verslaggever René Posthuma nam eerder deze week al een kijkje op het tennistoernooi.

(tekst gaat verder onder de video)

BrinkPop in de Tuun

De organisatie van BrinkPop in de Tuun organiseert dit jaar nog vier muziekmiddagen in de tuin achter café Ensing in Peize. Zondag treden de Assense rock-coverband Daybreak en de Peizer Beatles tributeband vanaf 16.00 uur op. Er is plek voor maximaal 150 mensen en reserveren is een must, ook al is de toegang gratis. Voor zondag 30 augustus, 13 en 27 september staan de andere edities gepland.