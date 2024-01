Meer Drenten met WW-uitkering, vooral vanuit commerciële dienstverlening en metaalindustrie

Het aantal Drenten dat vorig jaar een beroep heeft gedaan op een werkloosheidsuitkering is toegenomen en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verwacht dat dit aantal dit jaar toeneemt. In Groningen en Friesland is dit beeld hetzelfde.

Vooral vanuit de commerciële dienstverlening en metaalindustrie ontvingen meer inwoners uit onze provincie een WW-uitkering, aldus het UWV. Landelijk gezien vroegen ook werknemers in de sectoren horeca & catering en bouw relatief vaker een uitkering aan. Die toename past in het beeld van de economische recessie waarin Nederland het afgelopen jaar terechtkwam.

Aantal WW-aanvragers meest gestegen in Midden-Drenthe

Eind vorige maand ontvingen 4.713 Drenten een WW-uitkering, dat is 1,8 procent van alle inwoners van Drenthe. Dat zijn 211 uitkeringen meer dan in november, terwijl er die maand en ook in oktober een toename in het aantal werkloosheidsuitkeringen in Drenthe zichtbaar was. In vergelijking met een jaar geleden kwam de WW in Drenthe daarmee 5,5 procent (247 uitkeringen) hoger uit.