FC Emmen start voorbereiding met forse nederlaag

FC Emmen heeft de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. Eerstedivisionist Cambuur, de club die vorig seizoen ondanks een enorme voorsprong op de concurrentie niet promoveerde, was met 5-2 te sterk.

Na vijf maanden verplichte pauze mochten de spelers van FC Emmen zich eindelijk in het nieuwe wedstrijdtenue hijsen. Vooralsnog een tenue zonder hoofdsponsor, al verwacht voorzitter Ronald Lubbers die snel te kunnen presenteren. "We zijn in gesprek met twee kandidaten en binnen twee weken verwacht ik dat we eruit zijn."

Voor opponent Cambuur, die twee weken eerder dan Emmen aan de competitie start, was het duel in Emmen alweer het derde oefenduel. De mannen van Henk de Jong wonnen al van Harkemase Boys (4-1) en PEC Zwolle (2-0).

Niet verwonderlijk dus dat Cambuur in Emmen beter voor de dag kwam dan de thuisclub, al kreeg het zeker drie van de vijf goals in de schoot geworpen. Lukkien koos voor twee 'fantasie-opstellingen' in het eerste oefenduel in de voorbereiding. De Veendammer startte met Stefan van der Lei, Desevio Payne, Nick Bakker, Miguel Araujo, Caner Cavlan, Benko Sabani, Michael Chacon, Sergio Peña, Anco Jansen, Michael de Leeuw en Sekou Sidibe. Die basisformatie kon weinig potten breken. Slechts twee kansen speelde Emmen voor rust bij elkaar. Jansen schoot wat wild over en de van Jong PSV overgekomen Belg Sidibe zag zijn inzet gekeerd worden door Cambuur-doelman Sonny Stevens.

Jansen en Bakker terug, Peña naar de kant

Voor en na die mogelijkheden haalde Cambuur wel twee keer de trekker succesvol over en twee keer (in de 5de en 30ste minuut) was Robert Muhren de maker. Het meest positieve van de eerste helft, van FC Emmen-zijde, was natuurlijk de terugkeer van twee sterkhouders: Anco Jansen en Nick Bakker.

Voor Bakker was het zijn eerste optreden sinds september vorig jaar en voor Jansen was het zijn eerste basisplek sinds De Graafschap-uit in het seizoen 2018/2019. Een extra smet op de eerste helft was het vroege uitvallen van Sergio Peña, die met vermoedelijk een spierblessure naar de kant moest.

Nikolai Laursen

In de tweede helft keerde alleen Van der Lei van de basiself terug en waren Ferhat Görgülü, Keziah Veendorp, Aron Timmerman, Glenn Bijl, Hilal Ben Moussa, Simon Tibbling, Bas Aalderink, Nikolai Laursen, Marko Kolar en Robbert de Vos de overige tien acteurs. De beginfase van de tweede helft was veelbelovender dan de eerste drie kwartier, maar met name verdedigend liet Emmen veel te veel steken vallen. Toch bracht Nikolai Laursen de spanning weer terug door fraai een vrije bal achter Stevens te jagen en zo werd de Deen de eerste doelpuntenmaker van het nieuwe seizoen, nadat hij tegen VVV ook al verantwoordelijk was voor de laatste treffer van het afgelopen seizoen.

Daarna was het kommer en kwel bij een vermoeid ogend FC Emmen. Cambuur liep via Michael Breij en twee keer Giovanni Korte uit naar 1-5, waarna opnieuw Laursen het thuispubliek liet opveren. Met een lobje over Stevens bepaalde hij de eindstand op 2-5.