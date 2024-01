Drenthe Toen-podcast: De merkwaardige familie van Jan Pieter de Groot, deel 3

Bestek met een geschiedenis

De lepel in kwestie ligt op tafel, van zilver, zeer sleets: de helft van het schep-gedeelte is weg. De Groot: "Ik weet nog dat mijn vader vertelde dat mijn grootmoeder daar altijd mee in de soeppan roerde, over de bodem, dat ie daardoor zo afgesleten is. En mijn vader heeft er altijd mee gegeten. Daar zal de lepel ook de gevolgen van hebben ondervonden. Het is overduidelijk een stukje bestek met een enorme geschiedenis."

De initialen die erin zijn gegrift zijn nog steeds loepzuiver: JK en AR in mooie krulletters. De Groot wroette net zo lang in zijn bestand van voorvaderen tot hij stuitte op de familieleden met de juiste combinatie van voorletters: "Een kleinzoon van mijn stamouders, Jan Klaassen, trouwde in 1745 met Antje Reints. Zij lieten, mogelijk ter gelegenheid van hun 25-jarige huwelijksjubileum in het jaar 1770, bij zilversmid Huising te Winschoten een zilveren lepel maken. Zijn merkteken HRH staat erin. Mijn vader kon me destijds, toen ik de lepel kreeg, niet vertellen van wie hij afkomstig was. Ik kan hem nu aan de volgende in lijn doorgeven met meer informatie, dat vind ik waardevol."

Trouwbelofte niet nagekomen