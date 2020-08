Dick Lukkien: Geen excuses voor het zwakke verdedigen

Die drie weggevers, en dat hadden er een aantal meer kunnen zijn als Cambuur nog koelbloediger zou zijn geweest, hadden volgens Lukkien namelijk helemaal niets te maken met de lange pauze die zijn spelers hebben gehad vanwege het coronavirus en het lag ook niet aan de kwaliteit van Cambuur óf de zware trainingsweek die de selectie had in Delden. "Nee, dat zijn fouten die sowieso niet gemaakt mogen worden. We geven drie goals weg en dan kan je nooit een wedstrijd winnen."

Terecht keek Lukkien vooral naar zijn eigen ploeg, maar de Veendammer gaf ook een compliment aan Cambuur. "Zij hebben het gewoon uitstekend gedaan."

'Laursen, Ben Moussa, Bijl en Kolar deden het prima'

De beste fase van Emmen-zijde was volgens Lukkien de fase na rust. "Toen scoorde we de aansluitingstreffer en kregen we via Hilal Ben Moussa ook een grote kans op de gelijkmaker. Maar al met al is de uitslag gewoon te groot en die had, eerlijk gezegd, ook hoger kunnen uitvallen. Maar ik wil niet teveel naar het negatieve doorslaan. Ik ben blij dat Nick Bakker en Anco Jansen weer gespeeld hebben en qua niveau deden Laursen, Ben Moussa, Bijl en ook Kolar het naar behoren."

Over de status van de blessure van Sergio Peña kon Lukkien nog niet zoveel zeggen. "Het lijkt op een hamstringblessure, maar dat wordt morgen onderzocht middels een echo in het ziekenhuis."

