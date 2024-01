Stichting Goed Gevoel in Beilen kijkt weer vooruit: 'We kunnen hier blijven'

Stichting Goed Gevoel in Beilen kijkt optimistisch naar de toekomst. Na een paar turbulente maanden in 2023 is de focus terug op hetgeen waarvoor de stichting opgericht is: mensen helpen.

Het was spannend afgelopen najaar. Mocht Stichting Goed Gevoel in het huidige winkelpand in Beilen blijven? De verhuurder wilde van de stichting af, en de strijd werd tot in de rechtbank gestreden. Maar uiteindelijk werden de partijen het eens, voordat de rechter een uitspraak deed. Nu, een paar maanden later, is de rust teruggekeerd bij de stichting en kunnen ze zich weer focussen op de toekomst.

"We hebben afgesproken met de verhuurder dat we hier nog twee jaar mogen blijven, met een optie tot vijf jaar", vertelt Mabel Stuiver, oprichter van Stichting Goed Gevoel. "Die twee jaar is voor ons heel belangrijk."

Voedsel- en kraampakketten

Stichting Goed Gevoel gebruikt het pand aan de Brinkstraat in Beilen als kringloopwinkel. De opbrengst van de verkoop van spullen wordt gebruikt voor het samenstellen van voedsel- en kraampakketten voor mensen die zelf geen geld hebben voor de producten. Ook worden voor verjaardagen en feestdagen cadeautjes gekocht voor de doelgroep.

"Wij zijn klein begonnen", vertelt Stuiver. "Maar we worden steeds groter en groter. Wij doen het voor de mensen die niet in aanmerking komen voor de voedselbank." De stichting helpt gemiddeld honderdvijftig tot tweehonderd mensen per maand. "Dat is echt heel veel."