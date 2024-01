Koningsdag Emmen valt 8 ton duurder uit

Het organiseren van Koningsdag in Emmen dit jaar valt duurder uit dan aanvankelijk gedacht. Er is 800.000 euro bovenop de begrootte anderhalf miljoen euro nodig om de komst van de koninklijke familie in onze provincie mogelijk te maken. En dat bedrag kan nog verder oplopen.

Om een aansprekend programma te kunnen neerzetten verkeek de gemeente Emmen zich op de kosten in met name de professionele

evenementensector, die tussentijds gestegen zijn. Daarnaast lopen de kosten op omdat de gemeente de 35 dorpen in haar gebied en alle wijken in Emmen bij het vieren van Koningsdag wil betrekken.

Hoe bekostigt de gemeente Koningsdag?

De kosten om Koningsdag te kunnen organiseren varieerden de afgelopen vier jaar van ruim 800.000 euro in 2019 in Amersfoort tot vier miljoen euro vorig jaar in Rotterdam. De laatste keer dat de koninklijke familie de verjaardag van de koning(in) vierde in onze provincie was in 2002, toen het nog Koninginnedag heette en de koninklijke familie Hoogeveen en Meppel bezocht.

Om de organisatie van Koningsdag in Emmen te kunnen bekostigen, komt de provincie Drenthe met een miljoen euro over de brug. Het overige deel van het geld wordt door de gemeente zelf bekostigd: acht ton wordt uit de algemene reserve van de gemeente gehaald, terwijl vijf ton wordt aangewend vanuit het evenementenbudget.

Grijs gebied

Met de voorgenomen 2,3 miljoen euro om Koningsdag in Emmen mogelijk te maken op 27 april is de gemeente er echter nog niet. "Er is ook nog een grijs gebied, bijvoorbeeld als het om kosten gaat die we anders ook zouden maken zonder Koningsdag, zoals de kosten van een nieuw scherm op het Raadhuisplein", schetst de gemeente.