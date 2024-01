Watertoren in Meppel krijgt horeca, wijngaardje en kantoren

Een bar waar je wat kunt eten, een expositieruimte en wat kantoorruimtes. De watertoren in Meppel krijgt een nieuwe invulling. Ralph Verheijen en Dilana Verheijen-Kuiper worden de nieuwe eigenaren van dit provinciale monument.

Het idee is om er onder andere wijnproeverijen te gaan houden. Daarom willen ze om de watertoren een kleine wijngaard aanleggen. "Dat is eigenlijk vooral voor de sier", zegt Ralph Verheijen. "Dat je kan laten zien hoe je bijvoorbeeld moet snoeien. Het is niet de bedoeling om zelf wijn te gaan maken. Daar is het terrein te klein voor."

De restobar wordt een bar met ook 'gerechtjes op restaurantniveau', komt op de begane grond van de watertoren. Het is de bedoeling dat buiten een klein terras komt. Die wordt aangekleed met de wijngaard en een watertje. De gemeente is namelijk van plan om de Nijeveense Grift gedeeltelijk weer open te breken. Dat is de oudste gegraven waterweg van Drenthe.

In de drie verdiepingen boven de horecagelegenheid komt kantoorruimte. "Of dat flexruimtes zijn of in vaste vorm, daar zijn we nog niet over uit." Helemaal bovenin de toren, waar de watertank zat, komt een multifunctionele ruimte, waar exposities of workshops gehouden kunnen worden.

Oudste van Drenthe

De watertoren van net geen 40 meter hoog is in 1893 gebouwd. Daarmee is het de oudste watertoren van de provincie. Begin jaren negentig onderging de toren voor het laatst een grote onderhoudsbeurt. Zo'n beurt is nu ook weer aanstaande. "Wij gaan hem eerst helemaal opknappen", zegt Verheijen.

Aan de toren zelf gaan ze niet zitten. "Het is juist de charme dat de toren van alle hoeken er hetzelfde uitziet." Wel komt er nieuwbouw op het terrein. "In totaal zit er zo'n 80 meter aan grond bij. Op 20 meter afstand van de toren willen we onze nieuwe woning gaan bouwen." De twee willen namelijk bij de toren gaan wonen. "Dat is ook wel zo handig als we het willen exploiteren. Dan zitten we dichtbij, en we zijn ook zelf op zoek naar een nieuwe woning."

Jarenlange voorbereiding

Ralph Verheijen en Dilana Verheijen-Kuiper zijn al zo'n vier jaar bezig met de plannen, want in 2020 dienden ze hun plannen voor de watertoren al in. Een jaar later werd de koopovereenkomst met de gemeente gesloten. Ze hopen in de zomer van dit jaar te beginnen met het opknappen van de watertoren. "Dat wordt een flinke klus." Daarom durft hij niet te zeggen wanneer alle werkzaamheden klaar zijn en de toren open gaat voor publiek.

De gemeenteraad beslist op 29 februari over de plannen. Als die worden goedgekeurd krijgen de nieuwe eigenaren de sleutel van de watertoren. In april volgt er een informatiebijeenkomst voor de buurt, die al op de hoogte is gebracht van de plannen.