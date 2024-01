Bloemen en kaarsjes op plek dodelijk drama Weiteveen

Twee dagen na het dodelijke drama in Weiteveen is de politie nog steeds bezig met forensisch onderzoek aan de Bargerweg. Die weg is afgezet ter hoogte van het huis waar dinsdag een van de omgebrachte slachtoffers werd gevonden.

School

Een buurtbewoonster die een kind heeft in de klas bij een van de kinderen van de slachtoffers vertelt dat ze op de school bezig zijn met een gebaar: de foto's van alle leerlingen worden geknipt in de vorm van een hart. Vervolgens worden deze in een soort boom geplakt of gehangen. Het is de bedoeling dat de kinderen van de slachtoffers deze krijgen, bij wijze van steun.