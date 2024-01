Lammetje Bassie zorgt voor beschuit met muisjes in Exloo

Voor het eerst in 2024 kan de beschuit met muisjes tevoorschijn worden gehaald bij Schaapskudde Exloo. De nieuwste telg in de kudde van Drentse Heideschapen is lammetje Bassie.

Dat de ram deze week geboren zou worden, werd dinsdag duidelijk. "De ooi was 's avonds wat onrustig, dus toen wisten we dat het niet lang meer ging duren. De volgende ochtend stond ze heel blij met haar lammetje in de schaapskooi", vertelt herder Nynke Leen met Bassie in haar armen.

Dezelfde ooi was in 2023 ook al verantwoordelijk voor de geboorte van het eerste ramlam van het jaar in Exloo. "Dat lammetje heet Bennie. En deze keer wilden we weer graag een naam die met een b begint", legt Leen uit. "Nieuw leven is altijd leuk. Vooral als de moeder het goed doet en het lammetje gezond is."

'Zien of hij potentie heeft'

Bassie blijft de komende tijd bij z'n moeder. "En dan gaan ze op een gegeven moment lekker naar buiten. Maar dan moet het eerst wel wat warmer worden", zegt Leen. En of de verdere toekomst van Bassie in Exloo ligt, is sterk de vraag. "Ze kunnen niet allemaal blijven, we zullen zien of hij potentie heeft."

Want een deel van de lammetjes is voor de verkoop. "Ze kunnen niet allemaal blijven, maar als ze mooi genoeg zijn wel. Afgelopen jaar hadden we 54 ramlammeren en daar hebben we er 11 van gehouden. Die zouden dan aangeboden kunnen worden bij de keuring voor het stamboek. Als een lam daadwerkelijk wordt goedgekeurd, kan hij eventueel naar andere fokkers van het Drents Heideschaap om daar voor lammetjes te zorgen."

Flink aantal nieuwe lammetjes op komst