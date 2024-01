Celstraf judotrainer uit Hoogeveen voor ontucht met minderjarige leerlingen

De 39-jarige judotrainer Johan J.F. uit Hoogeveen is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, voor ontucht met vier minderjarige meisjes. Ook mag de man vijf jaar geen judoles geven aan minderjarigen. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van 13.050 euro betalen.

J.F., die werd geboren in Hoogeveen nu in Olst woont, is een bekende naam in de Drentse en Overijsselse judowereld. Hij gaf jarenlang training bij meerdere verenigingen. Ook gaf hij regiotrainingen. Daarnaast werkte hij volgens zijn eigen sociale media in de periode van het misbruik bij Attractie- & Vakantiepark Slagharen en als begeleider bij zorgorganisatie Vanboeijen in Assen.

Vier meisjes deden aangifte tegen de judotrainer. Het misbruik vond plaats tussen 2015 en 2019 terwijl de meisjes nog geen 16 jaar waren. De ontucht met drie meisjes zou zich hebben afgespeeld in onder meer Dedemsvaart en Slagharen. Daarnaast gaat het om een minderjarig meisje uit Assen.

Misbruik van vertrouwenspositie

Met een van hen had de man lange tijd een relatie. Dat het slachtoffer gevoelens had voor de man en daardoor vrijwillig meewerkte, doet voor de rechtbank niks af aan het strafbare karakter van de handelingen. De rechtbank rekent het de judotrainer zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn vertrouwenspositie. "De man had beter moeten weten, maar hij heeft zich enkel laten leiden door de bevrediging van zijn eigen behoeften", aldus de rechtbank.

Een van de minderjarige judoka's, nu 22 jaar oud, was 14 jaar toen het misbruik zou zijn begonnen, schrijft RTV Oost . "Het begon met aanrakingen, maar hij begon mij steeds bewuster te betasten", verklaarde het slachtoffer bij de politie. "Tijdens een grondpartij judo zat hij met zijn hand onder mijn bh en in mijn broek. Ik moest hem toen ook vastpakken bij zijn geslachtsdeel." De twee zouden ook seks hebben gehad in de toiletten van het judocomplex.

'Ik walg ook van mijzelf'

De judotrainer ontkende de aantijgingen tijdens de rechtszaak. "We hadden een affaire. We hebben weleens gezoend. En ik besefte ook dat dit niet goed was vanwege het leeftijdsverschil. Ik walg ook van mijzelf als ik daar aan terugdenk."