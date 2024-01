Vishandel naast uitgebrand pand Coevorden volgende week weer open

Bij viswinkel Benjamins, in het centrum van Coevorden, is het deze dagen vooral schoonmaken geblazen. Door de uitslaande brand in het naastgelegen pand, vorige week vrijdag, heeft de winkel te kampen met veel rook- en waterschade. "Het is nu even alle hens aan dek. Als het meezit, kan de zaak volgende week woensdag weer open."

Dat zegt eigenaar Henk Benjamins van de vis- en snackzaak aan de Friesestraat. Vorige week vrijdag brandde het naastgelegen pand volledig uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast, maar de politie heeft al wel gemeld dat er op de bovenverdieping een hennepkwekerij is aangetroffen.

'Halve vloer moest eruit'

"Door het bluswerk hebben we veel schade ondervonden en moest de halve vloer eruit, inclusief hier en daar ook wat onderplaten", zegt Benjamins. "Met veel vrienden en familieleden zijn we daarnaast vooral aan het schoonmaken, om de rooklucht uit de zaak te krijgen." De winkel koerst er wel op aan om woensdag weer open te kunnen. "Of de rooklucht dan helemaal weg is, vraag ik me wel af. Zodra we de afzuiginstallatie aanzetten, ruik je die lucht nog wel goed."

Voor zijn winkel is de brandschade extra vervelend, zegt Benjamins. "Omdat we zo'n anderhalf jaar geleden ons interieur net helemaal vernieuwd hadden. Niet dat we nu zo'n superdeluxe zaak hebben, maar het zag er wel weer heel gezellig uit. Dat werk zullen we nu opnieuw moeten doen, helaas."

'Brandweer heeft erger kunnen voorkomen'

Benjamins complimenteert de brandweer voor de snelle inzet afgelopen vrijdag. "Natuurlijk was onze grote zorg dat de brand zou overslaan naar onze winkel, maar dat heeft de brandweer kunnen voorkomen."

Aan de andere kant van het uitgebrande pand is bloemen- en kadoshop Schrage te vinden. Ook deze zaak heeft rook- en waterschade opgelopen. De winkel is momenteel nog dicht. Via Facebook laat de eigenaar weten op dit moment op zoek te zijn naar een tijdelijke alternatieve locatie, om snel weer klanten te kunnen ontvangen.

De gemeente Coevorden laat weten "daar waar mogelijk" gedupeerde ondernemers te willen ondersteunen. "We staan hierover in contact met de getroffen winkeliers", zegt woordvoerder René Nanninga. "Het is niet zo dat we meteen alternatieve panden ter beschikking hebben, maar er zijn andere mogelijkheden waarop we de ondernemers kunnen bijstaan."