Verdachte van parfumdiefstal Assen op vrije voeten, zoektocht naar vrouw gestaakt

In november werden er bij een parfumerie aan het Mercuriusplein in Assen parfums meegenomen zonder af te rekenen. De politie deelde camerabeelden waarop een man en een vrouw waren te zien die verdacht worden van de diefstal. De man meldde zich, de zoektocht naar de vrouw ging door.

De man is een 41-jarige Amersfoorter. Vandaag werd hij verhoord en officieel aangehouden, maar hij mocht ook meteen weer vertrekken nadat het proces-verbaal was opgemaakt.

Wie de vrouw is op de beelden en of zij inmiddels is gevonden, wil de politie niet zeggen. Ze is in ieder geval niet aangehouden. "We doen geen onderzoek meer naar de rol van deze vrouw."