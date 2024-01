Politie onderzoekt explosie in Eelde: 'We nemen dit hoog op'

Zwaar vuurwerk is volgens de politie de oorzaak van een explosie gisteravond in Eelde. Door de knal ontstond brand achter een woning aan de Vermeerweg.

Rond tien over acht hoorden buurtbewoners een harde knal. Een buurtbewoner laat weten dat er zwaar vuurwerk met benzine bij haar over de schutting werd gegooid.

Nog niemand aangehouden

De politie zette korte tijd later de omgeving af en begon aan een onderzoek. Daarbij wordt ook gekeken of de knal werd veroorzaakt door een combinatie van vuurwerk en 'een ander brandbaar middel'. "We nemen de zaak hoog op", laat een woordvoerder weten. Sporen- en buurtonderzoek leverde nog geen aanhoudingen op.